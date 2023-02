Hamburg (ots) -Mit 25 Jahren ist Leony schon Jurorin in der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Im stern-Interview spricht sie erstmals über ihre Mobbingerfahrungen. "Kinder können so grausam sein. Die wissen gar nicht, was sie anstellen. Aber das kann echt schlimm sein und bei mir war es das auch schon immer. Das hat sich durch meine ganze Schullaufbahn gezogen. Ich hatte Freunde, ohne die hätte ich das nicht überstanden", so die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Leonie Burger heißt.Schon früh hatte sie den Traum, als Sängerin durchzustarten: "Es gab viele, die gesagt haben: Mit dem Gesang schaffst du es eh nicht und du wirst demütig zurück ins Dorf kommen, weil du versagst. Es gab auch Gerüchte, damit andere mich mobben. Etwa dass ich in der siebten Klasse meine Stimmbänder für eine Million Euro versichert habe oder dass ich eine Liste habe mit Leuten, die mit mir befreundet sein dürfen. Wer nicht draufsteht, der darf nicht mit mir befreundet sein."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5436522