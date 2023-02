Der voestalpine-Konzern konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 den Umsatz um 29,3 Prozent auf 13,6 Mrd. Euro steigern. Das EBITDA erhöhte sich um 23,4 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 wird aus heutiger Sicht ein EBITDA in einer Größenordnung von rund 2,5 Mrd. Euro erwartet. Diese Zahl beinhaltet positive Einmaleffekte aus einem Grundstücksverkauf in der Höhe von rund 120 Mio. Euro im 4. Geschäftsquartal, wie es heißt. Damit wurde die Prognose leicht erhöht, zuletzt lag der EBITDA-Ausblick bei "einer Bandbreite von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro". Hauptgrund für die Anhebung der Prognose ist die gute Nachfrage- und Margensituation der Öl- und Gasaktivitäten im Segment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...