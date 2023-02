Nach einer Berg- und Talfahrt hat der Dow Jones (DJIA) am Dienstag deutlich zugelegt. Damit reagierte der Index auf Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell. Er sprach von einer erfolgreichen Bekämpfung der Inflation in den USA. Wie die Reise für den Dow Jones weitergeht, verrät Matthias Hüppe von der HSBC. Hüppe spricht über die weitere Entwicklung des Dow Jones. In dem Zusammenhang berücksichtigt er den Dow Jones Transportation (DJT) als Frühindikator. Einer Theorie nach, folgt der DJIA dem DJT nämlich. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahren Sie im Interview.