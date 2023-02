Frankfurt/Main (ots) -Die heute im Bundeskabinett beschlossene Zukunftsstrategie Forschung und Innovation kommentiert Dr. Heike Köhler, Vorsitzende des Fachbereichs Pflanzenzüchtung im Industrieverband Agrar e. V. (IVA):"Die Bundesregierung hat in ihrer Zukunftsstrategie die besondere Rolle von modernen Züchtungstechniken wie CRISPR/Cas zur Entwicklung neuer klimarobuster und ertragreicher Sorten hervorgehoben. Wir begrüßen es nachdrücklich, wenn sich Deutschland in der EU für innovationsfreundliche Rahmenbedingungen stark macht, um den züchterischen Fortschritt in die landwirtschaftliche Praxis zu überführen. Denn nur mit Forschung und Innovationen können wir Klima-, Umwelt- und Ertragsziele in der Landwirtschaft erreichen".Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692Fax +49 69 2556-1298E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/5436561