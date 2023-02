Eine Auswahl der Redaktion von audio-cd.at und boerse-social.com: Eine halbe Stunde Jetski-Fahren verbraucht gleich viel Energie wie sieben Tage Skifahren. Obwohl Skifahren nachhaltiger ist als sein Ruf, wollen Österreichs Skigebiete in Zeiten der Energiekrise Strom sparen. Wie sie das genau machen und wohin sich der Wintertourismus in Zukunft entwickelt, erklärt uns WKÖ-Außenwirtschaftsexperte Michael Friedl in der aktuellen Folge TRENDS. Wintertourismus: Energiesparen in Österreichs Skigebieten Trotz steigenden Preisen ist die Urlaubslaune in Österreich ungebremst. Weil hohe Energiekosten auch vor Skigebieten nicht halt machen, wollen viele Regionen nachhaltiger werden und in Zeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...