Taipeh (ots/PRNewswire) -GIGABYTE hat heute die Modelle AORUS 17, AORUS 15 und AERO 14 OLED vorgestellt, eine Reihe neuer Laptops, die auf Leistung und Mobilität optimiert sind. Die drei Neuzugänge erweitern das Angebot neben den Vorzeigemodellen AORUS 17X, AORUS 15X und AERO 16 OLED im Laptop-Sortiment von GIGABYTES für 2023, welche zuvor auf der CES 2023 vorgestellt wurden. Mit den neuesten Prozessoren von Intel und NVIDIA in einem schlanken und mobilen Design bieten AORUS 17 und AORUS 15 (http://bit.ly/3ZNczll) eine starke Leistung mit maximaler Gesamtgrafikleistung (TGP) für Enthusiasten, die auch Unterwegs nicht auf Gaming verzichten möchten, während der AERO 14 OLED (http://bit.ly/3YzLwJ2) auf kreative Köpfe zugeschnitten ist, indem er Mobilität mit einer perfekt farbgetreuen Anzeige kombiniert.Tragen Sie Ihr Spiel mit AORUS 17 und AORUS 15Sowohl AORUS 17 als auch AORUS 15 bieten eine hervorragende Gaming-Leistung, die von den Intel-Prozessoren der Serie i7 H (13. Generation) und den Laptop-GPUs NVIDIA GeForce® RTX 4070 mit vollem Zugriff auf maximal 140 W TGP mit Dynamic-Boost-Technologie angetrieben wird - alles in einem schlanken Format. Diese mobilen Kraftpakete verfügen über das verbesserte Kühlsystem WINDFORCE Infinity, welches bis zu 160 W an thermischer Designleistung (TDP) verarbeiten kann, um eine optimale Leistung auch bei maximaler Auslastung zu gewährleisten. Was die deutlich verbesserte Display-Leistung betrifft, ermöglichen blitzschnelle Aktualisierungsraten von 240 Hz bei einer Auflösung von 1440p ein reibungsloses und lebendiges Gaming-Erlebnis. Die Gaming Ausrichtung spiegelt sich sowohl in der internen Leistungsfähigkeit des Geräts, als auch im externen Design wider. Das elegante Gehäuse wird durch das spacige Design und die RGB-Lichtleiste akzentuiert und erhält dadurch eine anspruchsvolle Gaming-Ästhetik.Seien Sie schnell und fabelhaft mit dem AERO 14 OLEDDer AERO 14 OLED ist die neueste Ausgabe des ultraschlanken und leichten Laptops von GIGABYTE für Kreative. Das wunderbar kompakte Design des aus einem Stück gefertigten Aluminiumgehäuses bietet eine beeindruckende Leistung, angetrieben vom Intel® Core i7-13700H Prozessor und der NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop-GPU . Die NVIDIA Studio Platform steigert die Effizienz in kreativen Apps weiter und ermöglicht es Nutzern, ihre Kreativität überall und jederzeit freizusetzen. Das OLED-Display mit einer Auflösung von 2.8k liefert, dank der werkseitigen Kalibrierung von X-Rite 2.0 und der Pantone®-Validierung, lebensechte Bilder und perfekte Farbgenauigkeit . Das OLED-Panel ist außerdem vom TÜV Rheinland nach Eyesafe und SGS zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass das Display für eine komfortable Nutzung nur wenig blaues Licht ausstrahlt, während Qualität der Farbdarstellung und die Leuchtstärke gewahrt bleiben.AORUS 17X Gaming Laptops werden in Kürze im Handel erhältlich sein, detailliertere Informationen erhalten Sie auf: https://bit.ly/AORUS_AERO_laptopPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1997392/Performance_on_the_Move__GIGABYTE_Introduces_New_AORUS_17__AORUS_15_Gaming_Laptops__and_AERO_14_OLED.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/leistung-unterwegs-gigabyte-stellt-die-neuen-aorus-17-und-aorus-15-gaming-laptops-sowie-den-superdunnen-creative-laptop-aero-14-oled-vor-301741622.htmlPressekontakt:Jessica Yu,jessica.yu@gigabyte.comOriginal-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5436579