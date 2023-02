Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, ist stolz darauf, die bevorstehende Ausweitung seines Digital Distribution Hub auf die globale Telekommunikationsindustrie und ihr weltweites Publikum von 7,3 Milliarden Mobiltelefonnutzern anzukündigen. Die Digital Distribution Hub-Lösung ist ein einziges Portal für Online- und Offline-Vertriebskanäle und Marken, die Unterhaltungsinhalte für ihre Nutzer erstellen und vertreiben.

Mit dieser Lösung können Spieleentwickler direkt mit Telekommunikationsanbietern zusammenarbeiten, um Spiele und spielinterne Waren über eine einzige App oder ein Online-Portal zu vermarkten, zu vertreiben und zu verkaufen, und um Spiele in Werbepakete von Anbietern aufzunehmen. Die Entwickler können ihre Spiele und Inhalte für den Vertrieb und Verkauf über den Online-Store und Webshop des Betreibers bereitstellen.

Die Betreiber können das einzigartige Netzwerk von Xsolla nutzen, indem sie exklusive Inhalte, Unterhaltungserlebnisse und Werbeaktionen anbieten, um neue Nutzer durch Spiele zu gewinnen, die derzeit auf Xsolla laufen. Sie können auch bestehende Kunden binden, indem sie exklusive Spielvorteile, Inhalte und Upgrades anbieten, zu denen konkurrierende Anbieter keinen Zugang haben.

Über den Digital Distribution Hub können Mobilfunkanbieter einer breiten Kundenbasis eine größere Auswahl an Unterhaltung, Inhalten und Spielen anbieten. Gleichzeitig können die Verbraucher ihre bevorzugten Anbieter-Apps oder digitalen Marktplätze nutzen, um spielbezogene Transaktionen zusammen mit ihren alltäglichen Einkäufen zu tätigen alles an einem Ort und mit wenigen Klicks.

"Das Ziel von Xsolla ist es immer, Lösungen zu finden, von denen Spieleentwickler in mehrfacher Hinsicht profitieren", sagt Anton Zelenin, Chief Revenue Officer bei Xsolla. "Wir hielten es für wichtig, einen zugänglichen Hub zu schaffen, der Entwicklern eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, indem er einen positiven Einfluss auf ihren Verbrauchermarkt ausübt. Zusammen mit unseren Partnern aus der Telekommunikationsbranche wird diese Lösung einer breiten Nutzerbasis weltweit eine größere Auswahl an Spielen bieten."

Xsolla wird diese Lösung auf der Game Developers Conference 2023 in San Francisco vom 21. bis 24. März vorführen. Weitere Informationen über den Digital Distribution Hub von Xsolla finden Sie hier: https://xsolla.pro/rw14ddh

