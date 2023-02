Fokus auf Einzelwerte: Ionos Börsengang läuft mäßig und VW verfehlt Ziele

Werbung







Viele Unternehmen bewähren sich nicht beim Börsengang wie anfangs erhofft. Neben geplanten Rationalisierungen stehen auch Informationen zu neuen Quartalsdaten zur Verfügung.



Ionos



Die United-Internet-Tochter hatte am heutigen Tage ihr Debüt an der Frankfurter Börse. Die Ionos-Papiere notierten anfangs 18,40€ und waren somit 2,4% unter dem geplanten Ausgabepreis. Im weiteren Verlauf ging der Preis der Aktie auf bis zu 17,72€ zurück. Trotz dessen gehört Ionos zu den Größten Börsengängen in diesem Jahre. Sollten Sie Interesse haben, Produkte mit Bezug auf Ionos zu handeln, klicken Sie gerne auf den beigefügten Link.









Volkswagen erreicht Ziele nur teilweise



Viele Autohersteller und ihre Kunden sind momentan von Lieferengpässen und Produktionsunterbrechungen negativ betroffen. Trotz dieser Probleme gelang es dem VW-Konzern, das operative Ergebnis zu erhöhen. Der Nettozufluss an freien Barmitteln (Cashflow) verfehlte jedoch die vom Management erwartete Marke.









Damit Sie bei Ihren Anlagen nicht mit ungewollten Überraschungen konfrontiert werden, geben wir Ihnen einige Tipps und Tricks beim Handel mit Derivaten auf den Weg. Neben Ordertypen und Tipps zum Money Management gehen wir auch auf einige Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Produkte ein. Sollten Sie Interesse an solchen Erklärvideos haben können Sie gerne von unseren Webinaraufzeichnungen Gebrauch machen.









