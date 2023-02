DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 4Q (09:30 Webcast) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 Presse-Telefonkonferenz; 08:30 Analysten-Telefonkonferenz; 10:00 HV) *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 4Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Jahresergebnis 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 4Q 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 4Q *** 07:30 DE/Compugroup Medical SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Talanx AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 FR/Vinci SA, Jahresergebnis 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis *** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+9,2% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+8,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+10,0% gg Vj zuvor: -1,2% gg Vm/+ 9,6% gg Vj 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar *** 08:45 DE/Metro AG, Presse- und Analystenkonferenz zu Ergebnis 1Q 09:00 DE/Landgericht München I, Fortsetzung Wirecard-Verfahren, voraussichtlich Aussage und Befragung von Ex-CEO Braun 09:00 DE/Bundestag, Plenum *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Pressegespräch zu DIHK-Konjunkturumfrage Jahresbeginn 2023, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK (14:00 Analystenkonferenz) *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 4Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 190.000 zuvor: 183.000 16:00 DE/Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), Jahresauftaktveranstaltung "Energiedialog 2023 - Die Plattform zur Umsetzung der Energiewende" mit Bundeswirtschaftsminister Habeck *** 17:50 IT/Enel SpA, Jahresergebnis *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Vortrag zu "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Energiekrise, hohe Inflation und die Zinswende" 22:01 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q 22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q - FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Jahresergebnis *** - EU/Sondertagung des Europäischen Rates in Brüssel (bis 10.2.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2023 09:30 ET (14:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.