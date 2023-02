DAX Ausblick: Jerome Powell macht Anlegern Mut

Anleger am deutschen Aktienmarkt (DAX 40) haben am Mittwoch wieder neuen Mut geschöpft. Fed-Chef Jerome Powell äußerte sich am Vorabend bei einer Rede in seiner Rhetorik weniger restriktiv als erwartet. Dies nährt die Hoffnungen, dass das Tempo im Zinserhöhungszyklus schon bald weiter nachlassen könnte.

Laut IG-Indikation notiert das Frankfurter Börsenbarometer am Nachmittag bei 15.439 Zählern und damit rund 0,84 Prozent respektive 129 Zähler in der Pluszone.

Fed-Chef erteilt etwaige Zinssenkungsspekulationen keine Absage

US-Fed-Chef Jerome Powell hat auf einer Rede beim Economic Club in Washington Anleger in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik unter dem Strich zuversichtlich gestimmt. Denn Hinweise auf eine Absage an zukünftige Zinssenkungen blieben aus. In diesem Jahr sei mit einem "signifikanten" Rückgang der Teuerungsrate zu rechnen, hieß es. Im Jahr 2024 könnte das angepeilte Preisziel von zwei Prozent erreicht werden. "Dieser Prozess wird Zeit in Anspruch nehmen", so Powell". "Wir müssen geduldig sein", sagte er weiter.