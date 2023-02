Obwohl 5G bis 2025 auf rund 99 Prozent der Fläche in Deutschland verfügbar sein soll, wird der Standard in Fernzügen der Deutschen Bahn vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das geht aus einem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums hervor. Wer längere Strecken mit der Deutschen Bahn plant, muss sich wohl noch länger mit langsamem Internet zufriedengeben. Die Bahn plant in absehbarer Zeit kein Upgrade auf den 5G-Standard. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion an das Bundesverkehrsministerium hervor, wie die Rheinische Post ...

