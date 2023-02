© Foto: Privat



Aktienmärkte nach der neuesten Rede von Fed-Chef Powell eine Achterbahnfahrt erlebt. Erst runter, dann wieder rauf: Die Stimmung an den Märkten bleibt angespannt. Marktexperte Mike Seidl verrät, wo er Chancen sieht.

Während aktuell jedes Wort von Notenbank-Präsident Jerome Powell auf die Goldwaage gelegt wird, liefern die Quartalszahlen etwas Orientierung für Anleger.

Mike Seidl, Marktexperte bei unserem Börsendienst America's Most Wanted, hält derzeit noch etwas Cash an der Seite. "Noch ist nicht die Zeit, gierig zu werden", meint Seidl. Aber punktuell sieht er jetzt gute Chancen zuzugreifen. Ein solcher Kandidat ist Sanmina. Mehr zu diesem Trade gibt es für Abonennten von America's Most Wanted HIER zu lesen!

Auch beim Fast-Food-Riesen Chipotle haben durchwachsene Zahlen die jüngste Rallye erstmal gebremst.

Ist jetzt der Zeitpunkt zum Einstieg gekommen? Die Chartanalyse gibt's im Video!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion