Mainz (ots) -Das neu ausgerichtete ZDF-Wissenschaftsformat "Terra Xplore" rückt den Menschen und sein Inneres als Forschungsobjekt in den Mittelpunkt: Was treibt Menschen an? Wie wirkt sich die persönliche Denkweise auf die eigenen Entscheidungen und damit auf die Gesellschaft aus? Der Psychologe Dr. Leon Windscheid kommt exklusiv zum ZDF und ist das neue Gesicht im "Terra X"-Kosmos. Gemeinsam mit der Biologin Jasmina Neudecker geht er in dem Reportageformat "Terra Xplore" auf Entdeckungsreise in die Psyche und das Gehirn des Menschen. Auftakt machen die ersten beiden Staffeln "Weißt Du, wer Du bist?" mit Dr. Leon Windscheid, am Sonntag, 16. April 2023, 18.30 Uhr, im ZDF, und "BrainF*ck - Was kann Dein Gedächtnis?" mit Jasmina Neudecker, am Sonntag, 21. Mai 2023, 18.30 Uhr, im ZDF. Die ersten beiden Staffeln mit je drei Folgen sind bereits ab Montag, 3. April 2023, 10.00 Uhr, in ZDFmediathek zu sehen und fünf Jahre verfügbar."Terra Xplore" beschäftigt sich mit Psychologie, Soziologie und NeurobiologieMit der Neuausrichtung von "Terra Xplore" erweitert "Terra X" sein Spektrum um die sogenannten "Social and Human Sciences", also Wissenschaften wie Psychologie, Soziologie und Neurobiologie, - und das auf allen Plattformen. Mit diesem Fokus bietet "Terra Xplore" besonders jungen Menschen, die sich selbst und ihre Umwelt besser verstehen wollen, Erklärungen und Orientierung in Lebensfragen.Das Format "Terra Xplore", das im Mai 2021 mit Jasmina Neudecker als YouTube-Kanal an den Start ging, ist mit seiner neuen Ausrichtung weiter auf YouTube präsent. Das Angebot wurde für die ZDFmediathek optimiert. Künftig werden dort immer mehrere Folgen zu einem Thema veröffentlicht, sodass die Nutzerinnen und Nutzer diese dann jeweils on demand am Stück streamen können. Das Format ist ab 16. April 2023 auf dem Sendeplatz am Sonntag um 18.30 Uhr im ZDF zu sehen und löst das Magazin "Terra Xpress" ab.