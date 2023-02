SAN ANTONIO, USA, Feb. 08, 2023® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass es seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2022 nach Börsenschluss am Mittwoch, 22. Februar 2023, veröffentlichen wird. Amar Maletira, Chief Executive Officer, und Bobby Molu, Chief Financial Officer, werden am Tag der Veröffentlichung (22. Februar 2023) um 5:00 PM ET eine Telefonkonferenz abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu besprechen.



Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:

Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen, besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations

Zuhörer, die an der Fragestunde teilnehmen möchten oder eine Einwahlnummer benötigen, können sich unter folgendem Link vorab registrieren: https://register.vevent.com/register/BI775d26b4572a4772930b44a25ec09d47

Alle registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Anlegerkontakt: Robert Watson, ir@rackspace.com

Medenkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com