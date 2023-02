Microsoft setzt neuerdings auf KI-Technologie in der Bing-Suche. Marktführer Google reagiert und hat gleich eine ganze Reihe von KI-basierten Tools vorgestellt. Neuigkeiten zur ChatGPT-Alternative Bard blieben jedoch aus. In Paris hat Prabhakar Raghavan, der bei Google unter anderem für die Suche zuständig ist, heute eine Reihe von Neuerungen angekündigt. Im Zentrum stand dabei vor allem der Einsatz von KI in verschiedenen Google-Produkten. Ausgerechnet zu Bard, Googles Alternative zu Microsofts gerade erst vorgestellter KI-gestützten Suche, hatte der Manager allerdings nicht viel Neues zu ...

