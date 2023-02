Googles Antwort auf ChatGPT lautet Bard. Googles neue KI ist das Ergebnis des immensen Drucks auf den Suchgiganten, dem beliebten Chatbot ChatGPT von OpenAI eine ebenbürtige KI entgegenzustellen. Im Bereich der intelligenten Chatbots bahnt sich ein spannender Wettstreit an. An dem von Microsoft unterstützten Tool ChatGPT schien es kein Vorbeikommen zu geben, doch jetzt rüstet auch Google mit seinem Konversationsdienst Bord nach. Doch was ist Bard eigentlich und wo unterscheidet sich der Chatbot vom großen Konkurrenten ...

