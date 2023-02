EQS-Ad-hoc: Bayer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bayer Aktiengesellschaft: William N. Anderson folgt auf Werner Baumann als Vorstandsvorsitzender der Bayer AG



08.02.2023 / 17:14 CET/CEST

Leverkusen, 8. Februar 2023



William N. (Bill) Anderson wird mit Wirkung zum 1. Juni 2023 neuer Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. Das hat der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Vor der Übernahme des Vorstandsvorsitzes wird Anderson am 1. April 2023 in den Vorstand der Bayer AG eintreten. Die Neubesetzung ist das Ergebnis eines umfassenden Auswahlverfahrens, das Mitte vergangenen Jahres angestoßen worden war.

Anderson ist studierter Chemieingenieur und war zuletzt als CEO der Pharma-Sparte von Roche tätig. Er folgt auf den derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann, dessen Vertrag ursprünglich bis zum 30. April 2024 laufen sollte. Baumann wird eng mit Anderson zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergangsprozess zu gewährleisten, bevor er Ende Mai 2023 in den Ruhestand geht.



Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 44,1 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 5,3 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

