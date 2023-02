Aprecomm, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Network Intelligence, hat Pläne zur Markteinführung seiner bekannten Network-Intelligence-Produkte Virtual Wireless Expert (VWE), Virtual Network Expert (VNE), SNAP und xHome (Targeted for Immersive experience) auf dem europäischen Markt angekündigt. Wenn diese Produkte in einem ISP-Netz eingesetzt werden, schaffen sie ein Network-Intelligence-Umfeld, das Internet-Dienstanbietern (ISPs) dabei helfen kann, ihre Umsatzerlöse zu steigern und ihren Kunden ein besseres Erlebnis und mehr Zuverlässigkeit zu bieten.

Kunden, die auf der Suche nach einheitlichen IoT-Schnittstellen und überlegener Konnektivität für den Heimbereich sind, sind auch bereit, für Tools zu zahlen, die ihre Erlebnisqualität (Quality of Experience, QoE) vereinfachen und verbessern. Aprecomm bringt nun in Zusammenarbeit mit Dienstanbietern Lösungen auf den Markt, die für ein intelligentes IoT-Home-Erlebnis benötigt werden. Die Lösungen von Aprecomm senken außerdem die Betriebskosten und verbessern den Support und Service für die Kunden.

Aprecomm-CEO Pramod Gummaraj sagte: "Die End-to-End-Network-Intelligence-Struktur des Unternehmens hilft Dienstanbietern dabei, ihre steigenden Betriebskosten zu senken, den Durchschnittserlös pro Nutzer (ARPU) zu steigern und ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Um diese Vorteile in der europäischen Dienstanbieterbranche zu etablieren, werden wir in naher Zukunft weitere strategische Partnerschaften eingehen."

Die Kundenbindung ist eine wachsende Herausforderung, mit der die Dienstanbieter konfrontiert sind. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit der Welt vom Internet ist das Kundenerlebnis in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die Kunden tendieren dazu, ihren Dienstanbieter zu wechseln, wenn sich ihre Erlebnisqualität verschlechtert. Die ISP erleben derzeit einer Phase der Abwanderung von Kunden, was zu einem Anstieg der Kosten führt, die sie aufwenden müssen, um ihren Anteil an der Nutzerbasis aufrecht zu erhalten. Aprecomm verfolgt mit seinen KI-gestützten Network-Intelligence-Lösungen das Ziel, den ISPs dabei zu helfen, die Kundenabwanderung drastisch zu reduzieren und die Kundenbindung zu stärken.

"Die Nutzer neigen dazu, von ihrem bisherigen Internet-Dienstanbieter zu einem neuen zu wechseln, sobald sie das Gefühl haben, dass ihre anspruchsvollen Erwartungen von ihrem Internet-Dienstanbieter nicht erfüllt werden", sagte Guharajan Sivakumar, CTO von Aprecomm (ISP). Trotz der hohen Kosten bleibt den Internetanbietern daher keine andere Wahl, als stark in Strategien zur Kundengewinnung und -bindung zu investieren.

Die KI-gestützten Network-Intelligence-Lösungen von Aprecomm haben den Kunden des Unternehmens zahlreiche Vorteile verschafft, darunter:

35 höhere Problemlösungsrate beim ersten Anruf

30 kürzere durchschnittliche Gesprächsdauer

62 weniger LKW-Fahrten zu Service-Einsätzen

15 geringerer Personalbedarf im Bereich Support

