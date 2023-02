Ionblox, ein Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation, gab den zweiten Abschluss seiner Serie-B-Runde in Höhe von 32 Millionen Dollar bekannt. Zu den strategischen Partnern gehören die ursprünglichen Investoren Lilium und Applied Ventures, die durch Temasek und Catalus Capital ergänzt wurden. Das Unternehmen wird die aufgestockte Serie-B-Finanzierung nutzen, um seine Technologie zu skalieren, fortschrittliche Hochleistungszellen für die elektrische Luftfahrt zu entwickeln und Prototypen von Schnellladezellen für Elektrofahrzeuge herzustellen.

Die Batterien des Unternehmens werden mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen entwickelt, die über vorlithiierte Silizium-Dominanzanoden verfügen. Die Batterien eignen sich für die anspruchsvollsten Anwendungsfälle, wie z. B. elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge (eVTOL). Die vorlithiierte Siliziumanodentechnologie von Ionblox ermöglicht eine bahnbrechende Kombination aus einer bis zu 50 höheren Energiedichte, einer 5-fach höheren Leistung und einer extrem schnellen Aufladung von 10 Minuten im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Zellen. Ionblox produziert derzeit seine großformatigen Pouch-Zellen mit bis zu 50Ah auf seinen Pilotproduktionslinien.

"Wir bei Ionblox kommerzialisieren Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation mit vorlithiierten Silizium-Dominanzanoden, um die Zukunft der Elektromobilität zu verändern", sagte Sujeet Kumar, Chief Executive Officer bei Ionblox. "Die Finanzierung aus dieser Runde wird uns einen wichtigen Schritt auf unserem Weg zur Skalierung unserer Technologie und zum Aufbau einer eigenen Zellfertigung in den USA und anderen Schlüsselmärkten ermöglichen."

"Die Ionblox-Technologie ermöglicht eine der leistungsstärksten Zellen für eVTOL-Flugzeuge, die es heute gibt, und wir sind stolz darauf, für unser entsprechendes Flugzeug mit Ionblox zusammenzuarbeiten. Die bisherigen Testergebnisse zeigen, dass die Technologie nicht nur eine überragende Energie- und Leistungsdichte für den Lilium Jet beim Start liefern wird, sondern auch eine sehr gute Alterungsleistung. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um die kontinuierliche Verbesserung und die laufende Industrialisierung der Technologie zu unterstützen", sagte Yves Yemsi, Chief Operating Officer von Lilium.

Um seine Technologie der nächsten Generation zu vermarkten, hat Ionblox einen Entwicklungsvertrag von USABC erhalten, um kostengünstige, schnell aufladbare Batterien für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, wobei die Leistung der Zellen vom Idaho National Lab überprüft wurde, und arbeitet außerdem mit dem führenden Halbleiterhersteller Applied Materials zusammen.

Über Ionblox

Das 2017 in Fremont, Kalifornien, gegründete Unternehmen Ionblox (früher bekannt als Zenlabs) ist ein Energieunternehmen der nächsten Generation, das die Zukunft der Mobilität zu Lande und in der Luft verändert. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 erteilte Patente, unter anderem für die Vorlithiierung aller Arten von Anoden auf Siliziumbasis. Die patentrechtlich geschützte vorlithiierte Siliziumanode und das Zellendesign von Ionblox ermöglichen eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen schnelles Aufladen, hohe Energie, hohe Leistung und lange Lebensdauer bei niedrigen Kosten wodurch die Grenzen herkömmlicher Batteriespeichertechnologien verschoben werden und die Machbarkeit eines weit verbreiteten elektrischen Verkehrs gegeben wird. Ionblox ist führend bei der Revolution der Elektromobilität, indem es überlegene Technologie liefert und Unternehmen, die Elektrofahrzeuge (EV) und elektrische Senkrechtstarter (eVTOL) herstellen, in die Lage versetzt, ihre Ziele zu erreichen. Zu den Investoren von Ionblox gehören Lilium, Applied Ventures, Temasek und Catalus Capital.

Erfahren Sie mehr über Ionblox und darüber, wie das Unternehmen die Zukunft des elektrischen Verkehrs verändert, unter www.ionblox.com und auf LinkedIn (@Ionblox).

Weitere Informationen über Lilium unter www.Lilium.com, über Applied Ventures unter www.appliedmaterials.com/us/en/applied-ventures.html, über Catalus Capital unter www.cataluscapital.com, über Temasek unter www.temasek.com.sg

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005084/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Alex Autry

Silverline

(240) 346-8136

alex@teamsilverline.com