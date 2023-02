Es hätte der erste kommerzielle Satellitenstart von britischem Boden aus werden sollen. Aber die Mission scheiterte kurz nach Eintritt in den Orbit. Jetzt ist möglicherweise die Ursache für die Anomalie gefunden. Virgin-Orbit-CEO Dan Hart hat laut Space News auf dem Small-Sat-Symposium im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt gegeben, was die Ursache für die gescheiterte "Start Me Up"-Mission am 9. Januar gewesen sein könnte. Offenbar soll es ein Filter am Motor für die zweite Flugphase gewesen sein, der sich gelöst und dadurch Probleme verursacht hat. Laut Hart soll das Teil nicht mehr als 100 US-Dollar gekostet haben. Der angerichtete Schaden dürfte weit höher ausgefallen ...

