Die Studie, die in 166 Einrichtungen in 17 Staaten durchgeführt wurde, zeigt, dass KI-gestützte Pflegekoordination für die Behandlung akuter Schlaganfälle entscheidend ist

Viz.ai, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Krankheitserkennung und Pflegekoordination, und TeleSpecialists LLC, eine von Ärzten geführte Management-Service-Organisation, die sich der Bereitstellung einer ausgezeichneten telemedizinischen Versorgung von neurologischen und psychiatrischen Notfallpatienten verschrieben hat, präsentierten heute auf der International Stroke Conference (ISC) neue Daten der VALIDATE-Studie (Validation of Artificial intelligence to LImit Delays in Acute stroke Treatment and Endovascular therapy). Die Studie ergab, dass die Nutzung der KI-gestützten Pflegekoordinationsplattform von Viz in Krankenhäusern zu einer Verkürzung der Zeitspanne zwischen dem Eintreffen des Patienten und dem ersten Kontakt mit dem Neurointerventionisten für eine mögliche endovaskuläre Notfallbehandlung um 39,5 Minuten führte.

VALIDATE Study: Median Arrival to Neurointerventionalist Notification Times (Graphic: Business Wire)

"In der Welt der Schlaganfallbehandlung gibt es das Sprichwort 'Zeit ist Hirn', weil jede Minute etwa zwei Millionen Neuronen absterben, wenn dem Hirngewebe sauerstoffreiches Blut entzogen wird", so Theresa Sevilis, DO, Director of Clinical Research bei TeleSpecialist und Mitautorin der Studie. "Die VALIDATE-Daten belegen, dass die Nutzung der Viz-Plattform eine klinisch bedeutsame Verkürzung der Zeit zur Erkennung eines großen Blutgefäßverschlusses und zur Kontaktaufnahme mit dem Interventionsteam zur Folge hatte. Das wiederum bedeutet, dass unter Umständen weniger Neuronen absterben und letztlich bessere Behandlungsergebnisse erzielt werden."

Für die unabhängige VALIDATE-Studie wurden Daten aus akuten Schlaganfalluntersuchungen ausgewertet, die von Neurologen der TeleSpecialists in der Notaufnahme von 166 Einrichtungen in 17 Bundesstaaten erbracht wurden. Es wurden insgesamt 14.116 Patienten aus zwei Gruppen einbezogen: diejenigen, die in Krankenhäusern behandelt wurden, die KI einsetzen (n=8.557) und diejenigen, die in Krankenhäusern behandelt wurden, die keine KI einsetzen (n=5.559). Das Ergebnis der Studie war, dass die Medianzeit von der Tür bis zum behandelnden Neurologen in Krankenhäusern mit KI 50 Minuten betrug, während die Medianzeit von der Tür bis zum behandelnden Neurologen in Krankenhäusern ohne KI bei 89,5 Minuten lag (p <0,001), was einem Unterschied von 39,5 Minuten entspricht. Entscheidend ist, dass die statistisch signifikante (p<0,01) Verkürzung der Zeit bis zur Erkennung eines großen Gerinnsels und bis zur Kontaktaufnahme mit dem behandelnden Neurointerventionsteam in Viz-fähigen Zentren unabhängig davon auftrat, ob das Zentrum die Möglichkeit, eine Thrombektomie durchzuführen, hatte oder nicht.

"Diese aus der Analyse der Auswirkungen unserer Plattform auf die Patientenversorgung in der realen Welt gewonnenen Daten bestätigen die Ergebnisse früherer Studien, die gewöhnlich an einem einzigen Zentrum mit einer begrenzten Anzahl von Patienten durchgeführt wurden", so Jayme Strauss, Chief Clinical Officer bei Viz.ai. "VALIDATE ist die erste Multi-Center-Studie, die eine große Anzahl von Patienten einbezieht. Dabei wurden die Ergebnisse aus demselben Zeitraum zwischen Krankenhäusern, die die Viz.ai-Plattform nutzen, und solchen, die keine KI-Software einsetzen, verglichen. So konnten wir den potenziell störenden Effekt von Änderungen der Arbeitsabläufe, die in Krankenhäusern im Laufe der Zeit vorgenommen werden, ausschließen. Diese streng kontrollierte wissenschaftliche Studie belegt eindeutig die enorme Bedeutung unserer Technologie."

"Die Ergebnisse der VALIDATE-Studie weisen eine statistisch signifikante und klinisch überaus relevante Verbesserung der Arbeitsabläufe bei Schlaganfall-Notfällen zwischen Viz.ai-fähigen und nicht Viz.ai-fähigen Zentren nach", so Thomas Devlin, MD, PhD, Professor für Neurologie am University of Tennessee Health Science Center und Mitautor der Studie. "Dank des Studiendesigns konnten wir sehr detailliert und präzise untersuchen, wie leistungsfähig die Viz.ai-Plattform bei der Beschleunigung der Behandlung einer der zeitkritischsten Erkrankungen in der Medizin ist."

Viz.ai und TeleSpecialists gaben im vergangenen Jahr eine strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, KI-gestützte Pflegekoordination mit führenden Telestroke-Neurologen zusammenzubringen, um die Zeit bis zur Behandlung zu optimieren und die Behandlungsergebnisse in den USA zu verbessern.

Weitere Informationen zu den Studienergebnissen erhalten Sie auf der ISC-Website.

Über Viz.ai, Inc.

Viz.ai ist wegweisend bei der Nutzung von KI-Algorithmen und maschinellem Lernen zur Beschleunigung von Diagnose und Versorgung und hat mittlerweile über 200 Millionen Patienten in mehr als 1.300 Krankenhäusern und Gesundheitssystemen in den USA und Europa abgedeckt. Die KI-gestützte Viz-Plattform bietet eine intelligente Lösung für die Koordination der Versorgung, die mehr Patienten mit einer bestimmten Krankheit identifiziert, wichtige Entscheidungen am Ort der Versorgung trifft, die Versorgungspfade optimiert und dabei hilft, die Behandlungsergebnisse zu optimieren. Die Viz-Plattform wird durch klinische Nachweise gestützt und bietet Patienten, Anbietern sowie Pharma- und Medizintechnikunternehmen einen erheblichen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter viz.ai.

Über TeleSpecialists, LLC

TeleSpecialists, ein führender nationaler Anbieter von Telemedizinlösungen für qualitätsorientierte Krankenhäuser und Gesundheitssysteme, der von Ärzten geführt wird, setzt den Standard für schnell zugängliche Fernbehandlungen in den Bereichen Neurologie und Psychiatrie für Notfälle und nicht akute Fälle.

