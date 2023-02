Integration von Statusmeldungen in Fluginformationsplattform sorgt für leistungsstarke technologische Lösung

OAG, die weltweit führende Datenplattform für die internationale Reisebranche, gab heute die Einführung seiner neuen Flugstatusmeldungen bekannt, die zu einer komplett neuen Ansicht der Flugzeitenänderungen führen.

Die Flugstatusmeldungen werden direkt in die Fluginformationsplattform von OAG integriert, die bereits einen fortlaufenden Informationsfluss über Flugzeitenänderungen bietet. Die Flugstatusdaten in Verbindung mit den Flugplänen bieten nun die breiteste Palette an Fluginformationen für die Kunden von OAG, die auch Buchungsplattformen, Reise- und Bewirtungs-Apps, Airline Apps, Online-Reiseagenturen, Metasuch-Tools, Suchmaschinen und Flugverfolgungs-Apps umfassen.

Diese leistungsstarke Kombination bietet nun das erste Flugfenster seiner Art mit wichtigen Zeitplänen und Statusinformationen ab dem Zeitpunkt, zu dem ein Flug angekündigt wurde bis zu dem Moment, wenn das Gepäck auf das Gepäckband gelegt wird, und alle Ereignisse dazwischen.

Basierend auf dem Azure Event Hub von Microsoft sorgt die fortschrittliche Technologie nun für Geschwindigkeit und Skalierbarkeit für Meldungen auf der Fluginformationsplattform von OAG. Sie verarbeitet durchschnittlich 40 Aktualisierungen pro Sekunde und liefert Millionen von Aktualisierungen in Echtzeit über den Zeitplan und die Statusänderungen.

Zu den entscheidenden Vorteilen des Flugfensters gehören:

Neue und verbesserte Reiseerfahrungen und höhere Kundenbindung: Die Kunden können nun nicht nur 52 Stunden vor dem Abflug, sondern über dieses Fenster hinausgehend die Flugzeitenänderungen verfolgen eine komplett neue Ansicht für die sich wandelnden Bedürfnisse der heutigen Reisenden.

Reibungsloser Zugang zu hochwertigen Informationen: Eine skalierbare und flexible Plattform, die auf cloudbasierten Systemen mit API-Integration betrieben wird, die spezifisch an die technologischen Bedürfnisse jedes Kunden angepasst werden.

Verbesserte Skalierbarkeit und Flexibilität: Die Kunden können Millionen von Aktualisierungen in Echtzeit erhalten, was aufwändige manuelle Überprüfungen überflüssig macht und ihnen jederzeit Flexibilität für individuelle Meldungen verleiht.

"Da sich das Reisen auch in Zukunft weiterentwickeln wird, erfordert der Markt einen schnellen und bequemen Zugang zu allem, was sich am Boden und in der Luft abspielt, um bessere Kundenerfahrungen und bessere praktische Ergebnisse planen und fördern zu können und darüber zu informieren", so Phil Callow, CEO von OAG.

Weitere Informationen über Flugstatusmeldungen finden Sie unter https://www.oag.com/status-alerts.

Über OAG

OAG OAG ist die führende Datenplattform für die internationale Reisebranche und treibt seit 1929 das Wachstum und die Innovation des Ökosystems Flugverkehr voran. Der Hauptsitz von OAG befindet sich in Großbritannien und das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA, Singapur, Japan, China und Litauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.oag.com und folgen Sie uns auf Twitter @OAG Aviation.

