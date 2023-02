Per Heggenes, CEO der IKEA Stiftung, ruft alle Organisationen dazu auf, die Rettungsmaßnahmen in den von verheerenden Erdbeben betroffenen Regionen zu unterstützen

Die Spende geht an den Nothilfefonds von Ärzte ohne Grenzen (MSF), um dort, wo der Bedarf an medizinischer Maßnahmen am größten ist, lebensrettende Hilfe zu leisten. Sie wird die Bereitstellung lebenswichtiger Hilfe wie medizinische und psychologische Betreuung und Gesundheitsdienstleistungen für die am stärksten betroffenen Menschen im Katastrophengebiet unterstützen.

Image credit: Me´decins Sans Frontie`res, Photographer: Omar Haj Kadour (Photo: Business Wire)

Die IKEA Stiftung spricht auch mit anderen Partnern, die in der Region tätig sind. Diese Partner sind mit den türkischen Behörden in Kontakt, um den weiteren Bedarf und die Möglichkeiten zur Bereitstellung zusätzlicher Hilfe zu ermitteln. Dies schließt auch Gespräche mit Better Shelter ein, um Möglichkeiten zu prüfen, modulare Notunterkünfte in der Türkei und in Syrien bereitzustellen.

Per Heggenes, CEO der IKEA Stiftung, kommentiert: "Wir sind zutiefst betroffen angesichts der Verwüstungen und des Verlusts von Menschenleben in der Türkei und Nordsyrien nach den Erdbeben vom Montag und insbesondere der Auswirkungen auf Kinder und ihre Familien. Unsere Herzen und Gedanken sind bei allen Betroffenen. Ich rufe die Regierungen, Unternehmen und humanitären Organisationen der Welt auf, sich uns anzuschließen und die Türkei und Nordsyrien zu unterstützen."

Das Erdbeben der Stärke 7,8 hat bisher mindestens 7.800 Tote gefordert und umfangreiche Zerstörungen angerichtet, Millionen von Menschen wurden verletzt und haben keinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung und Notunterkünften. Die medizinischen Einrichtungen in der Region sind stark überlastet und verfügen nur über begrenztes Personal und Material. In vielen Krankenhäusern herrscht ein akuter Mangel an Ressourcen, um den Bedürfnissen der zahlreichen Patienten gerecht werden zu können. Besonders kritisch ist die Lage im Norden Syriens, wo mehr als 4 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind.

Stephen Cornish Director General Ärzte ohne Grenzen (MSF) Einsatzzentrum Genf, erklärt: "Wir sind schockiert und traurig über die Auswirkungen dieser Katastrophe. Die Gesundheitseinrichtungen sind betroffen und überfordert. Das medizinische Personal in der Türkei und in Nordsyrien arbeitet rund um die Uhr, die große Zahl von Verwundeten zu versorgen, die in den Einrichtungen eingeliefert werden. Wir sind der IKEA Stiftung sehr dankbar, dass sie ihre Spende mit zusätzlichen 10 Millionen Euro für unseren Notfallfonds aufgestockt hat."

Über die IKEA Stiftung

Die IKEA Stiftung ist eine strategische gemeinnützige Initiative mit dem Ziel, die beiden größten Bedrohungen für die Zukunft von Kindern zu bekämpfen: Armut und Klimawandel. Derzeit werden jährlich mehr als 200 Mio. Euro für die Verbesserung des Familieneinkommens und der Lebensqualität sowie für den Schutz des Planeten vor dem Klimawandel aufgebracht. Seit 2009 hat die IKEA Stiftung mehr als 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um eine bessere Zukunft für Kinder und ihre Familien zu ermöglichen. Im Jahr 2021 beschloss die Stiftung, in den kommenden fünf Jahren eine weitere Milliarde Euro bereitzustellen, um die Senkung der Treibhausgasemissionen zu beschleunigen. Weitere Informationen unter www.ikeafoundation.org

Über Ärzte ohne Grenzen

Ärzte ohne Grenzen wurde 1971 gegründet und ist eine internationale, unabhängige medizinische und humanitäre Organisation, die in mehr als 70 Ländern tätig ist. Ärzte ohne Grenzen leistet medizinische Hilfe für Menschen, die von Konflikten, Epidemien, Katastrophen oder dem Ausschluss von der Gesundheitsversorgung betroffen sind. Weitere Informationen unter www.msf.org

