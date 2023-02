Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) gab bekannt, dass die DEWA an der Erweiterung ihrer Dienstleistungen durch die von Microsoft unterstützte ChatGPT-Technologie arbeitet. Dadurch wird die DEWA das erste Versorgungsunternehmen weltweit und die erste staatliche Einrichtung in den VAE sein, die diese neue Technologie einsetzt. Diese Maßnahme ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der DEWA, auf lokaler und globaler Ebene eine Führungsrolle zu übernehmen.

DEWA is the first utility in the world to enrich its services with ChatGPT technology (Photo: AETOSWire)