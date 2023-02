Das Projekt leistet Pionierarbeit für eine innovative, leicht zugängliche Plattform mit aufschlussreichen Anleitungen, Tools zur Entscheidungsunterstützung und praktischem Wissen für Meerespraktiker

Manager und Praktiker des Meeresschutzes, globale Experten und hochrangige Beamte kommen vom 3. bis 9. Februar in Vancouver, Kanada, zum fünften Internationalen Kongress für Meeresschutzgebiete (IMPAC5) zusammen, um für den Schutz des Ozeans einzustehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230208005181/de/

MPAth, short for Marine Protected Area Tool Hub, is a free online resource for seascape stakeholders at every level. It uses the same problem-solving matrix honed by marine experts to guide users through a learning journey and help them address their most pressing challenges on sustainable livelihoods, financing, effectiveness, and climate change. (Credit: UN Environment Programme)