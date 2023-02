FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Biden und USA/Europa:

"In der zweiten Hälfte seiner (von Bidens) Amtszeit sieht er sich im Repräsentantenhaus einer Mehrheit der Republikaner gegenüber. Es geht also fortan darum, wer sich in den Vereinigten Staaten selbst politisch behauptet. Hier kommt Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz ins Spiel. Das Programm soll den Klimaschutz ankurbeln, aber zugleich die eigene Industrie sichern. Es ist ein wuchtiger Ansatz, in Teilen kompatibel mit Donald Trumps "America first". Entsprechend schwer tun sich die Europäer damit. Allerdings kann man diesseits des Atlantiks nicht alles haben: Eine Weltmacht (...) und einen Gönner, der den eigenen Wohlstand notfalls für den Europas riskiert."/al/DP/he