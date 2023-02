HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Erdbeben/Kurden:

"Überhaupt die Kurden. In Syrien lässt sie Erdogan bombardieren - nach dem Beben. Bomben auf Opfer? Da nützt selbst die härteste Gehirnwäsche nichts, um das nicht als Unrecht zu werten. Wobei die Syrer ohnehin gestraft sind: Sie sind nicht nur Erdogans Feinde, sondern auch die des Tyrannen Assad (dem wiederum Putin im Dauerbürgerkrieg beispringt). In der Zange der drei Despoten muss Hilfe quasi durch ein Nadelöhr angekarrt werden; durch einen einzigen Grenzübergang. Allein die Eiseskälte wird unter den Überlebenden für weitere Opfer sorgen. Das Erdbeben ist eine Katastrophe für sich. Doch es verschärfte auch noch die katastrophale politische Lage. Was für Zustände."/al/DP/he