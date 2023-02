OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Biden, Scholz und Weltwirtschaft:

"Der Kanzler möchte ihn angeblich nicht, aber er ist schon da: Der Subventionswettlauf in der Weltwirtschaft. Das dürfte den Anfang vom Ende einer Ära des Freihandels und den Beginn einer Epoche staatlicher Wirtschaftslenkung markieren. Die Amerikaner reagieren mit ihrer Subventionsgießkanne auf die Chinesen. Deren Wirtschaft ist eng mit dem Staat verflochten. Von freiem Markt kann keine Rede sein. Washington fürchtet, abgehängt zu werden. Genau davor haben nun auch die Europäer Angst und füllen ebenfalls unter dem Stichwort "Industriepolitik" ihre Gießkannen. Zudem erhebt der totgeglaubte Merkantilismus das Haupt: Importe werden erschwert, Exporte auf Teufel komm raus gefördert. Bedauerlich ist dieser globale Prozess, weil er in jedem Fall Wohlstand vernichten wird, ganz besonders in Europa."/al/DP/men