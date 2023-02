BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag berät am Donnerstag (9.00) über die geplante Finanzierung des 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in ganz Deutschland. Eingebracht wird ein Gesetzentwurf von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Demnach will der Bund von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsanbietern zur Hälfte auszugleichen. Für die andere Hälfte sollen die Länder aufkommen.

Das künftige "Deutschlandticket" soll mit einem Einführungspreis von 49 Euro im Monat zum 1. Mai starten und an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem Sommer 2022 anknüpfen. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo, das bundesweit im Nahverkehr gilt. Über den Gesetzentwurf folgen nun weitere Ausschussberatungen im Bundestag. Zustimmen muss neben dem Parlament dann auch noch der Bundesrat./sam/DP/men