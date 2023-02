Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Frisches Brot riecht so lecker, dass man schon aus dem Grund selber backen möchte. Aber viele von uns sind Brotback-Anfänger und darum hat Marco Chwalek für uns die besten Tipps und Tricks zusammengetragen:Sprecher: Selbst gebackenes Brot ist nicht automatisch gesünder, aber wir können selber bestimmen, welche Zutaten wir verwenden wollen, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Chefredakteurin Claudia Röttger erklärt uns, was zu einem Brot auf alle Fälle dazugehört:O-Ton Claudia Röttger: 25 Sekunden"Für ein Brot braucht man eigentlich nur Mehl und Wasser, Salz und Gewürze. Und ob man jetzt auch Fenchel, Anis oder Kümmel oder andere Gewürze mit dazu tut, das ist absolut Geschmackssache. Und man braucht aber etwas, damit der Teig aufgeht, also Hefe oder Sauerteig. Und wenn man Brotback-Einsteiger ist, ist es viel besser mit Hefe, weil man mit der viel leichter umgehen kann, als mit Sauerteig."Sprecher: Bei der Herstellung des Teiges sollten Sie dies unbedingt beachten:O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden"Während der Hefeteig geht, darf er auf gar keinen Fall zu warm stehen, zum Beispiel auf der Heizung. Denn zu viel Wärme führt dazu, dass der Teig viel zu schnell aufgeht und dann zu klebrig wird und sich nicht mehr gut kneten lässt. Langes Kneten ist aber sehr wichtig, damit aus dem Teig später wirklich ein gutes Brot wird."Sprecher: Und so gelingt ein selbst gebackenes, leckeres Brot:O-Ton Claudia Röttger: 23 Sekunden"Zum Brot backen braucht man auf alle Fälle ganz viel Geduld. Der fertige Teig muss nämlich rund eine Stunde ruhen bis er sich verdoppelt hat und dann nochmal eine weitere Stunde, wenn man ihn in die Form gegeben hat. Für eine schöne Brotkruste sorgt übrigens Wasserdampf im Ofen. Am besten eine feuerfeste Schale mit in den Ofen stellen und nach circa zehn Minuten Backzeit wieder rausnehmen."Abmoderation: Am Ende der Backzeit, holen Sie das Brot aus dem Ofen und klopfen auf den Brotlaib. Klingt der hohl, ist das Brot fertig. Wenn nicht, muss es noch zehn Minuten weiterbacken, empfiehlt der "Senioren Ratgeber".Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5436777