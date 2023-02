Leonteq AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2022 Zürich, 9. Februar 2023 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im Jahr 2022 zum zweiten Mal in Folge ein Rekordergebnis, dies in einem herausfordernden Umfeld und unter beispiellosen Marktbedingungen. Finanzielle Highlights 2022 Betriebsertrag wuchs um 9% gegenüber Vorjahr auf CHF 456.4 Millionen

Gewinn vor Steuern stieg um 11% gegenüber Vorjahr auf CHF 193.3 Millionen

Konzerngewinn stabil mit CHF 156.4 Millionen; Gewinn pro Aktie stieg um 1% auf CHF 8.58

Kapitalbasis weiter erhöht auf CHF 932.8 Millionen (Ende 2021: CHF 873.6 Millionen)

Eigenkapitalrendite von 19% (2021: 21%) Attraktive Kapitalrückführung an die Aktionäre Di videndenvorschlag für Geschäftsjahr 2022 um 33% auf CHF 4.00 pro Aktie erhöht (2021: CHF 3.00 pro Aktie)

Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu CHF 18 Millionen (entsprechend einer pro forma Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie) soll voraussichtlich Anfang April 2023 lanciert werden

Gesamtausschüttung von CHF 5.00 pro Aktie; Ausschüttungsquote von 58%

Ab 2023 Kapitalrückführungspolitik mit Ausschüttungsquote von mehr als 50%, einschliesslich der Absicht, eine jährliche Dividende von mindestens CHF 2.00 pro Aktie zu entrichten und jährliche Aktienrückkaufprogramme durchzuführen Änderung in der Geschäftsleitung Marco Amato tritt per Ende August 2023 nach mehr als sechs Jahren als Deputy CEO & CFO zurück

Suchprozess für einen Nachfolger durch den Verwaltungsrat eingeleitet Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Klare Fortschritte bei der Umsetzung der strategischen Initiativen

Anerkennung durch ESG-Ratingagenturen: Doppelte Heraufstufung auf A durch MSCI und Heraufstufung auf «Low ESG Risk» durch Sustainalytics

Neue Nachhaltigkeitsziele für 2026: >72% GPTW Trust Index und >25% Gender Diversity Ausblick Leonteq erwartet für 2023 einen Gewinn vor Steuern im Bereich von CHF 70-100 Millionen Ausgewählte Kennzahlen (in CHF Millionen sofern nicht anders angegeben)

GJ 2022

GJ 2021 ? ggb.

Vorjahr Total Betriebsertrag 456.4 417.8 9% Total Geschäftsaufwand (263.1) (243.3)1 8% Gewinn vor Steuern 193.3 174.51 11% Konzerngewinn 156.4 155.7 0% Gewinn pro Aktie (CHF) 8.58 8.47 1% Kapitalbasis 932.8 873.6 7% Eigenkapitalrendite (%) 19% 21% (2 PP) 1Steuerrückstellungen in Höhe von CHF 12.3 Millionen wurden zu Steuern reklassifiziert.

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «2022 war in vielerlei Hinsicht ein aussergewöhnliches Jahr. Wir haben ein Rekordergebnis erzielt, das die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells unterstreicht, und wir konnten dank der weiteren Diversifizierung unseres Angebots auch die Ertragsqualität verbessern. Gleichzeitig haben wir klare und messbare Fortschritte bei der Strategieumsetzung entlang allen vier Dimensionen erzielt und externe Anerkennung für unsere Plattform und unsere Bestrebungen punkto Nachhaltigkeit erhalten. Deshalb werden wir auch weiterhin in unsere wichtigsten Wachstumsinitiativen investieren, um unser Ökosystem für Anlagelösungen weiter auszubauen.» Starke Leistung im Jahr 2022 Das Jahr 2022 war geprägt von beispiellosen Marktbedingungen mit erhöhter Gesamtmarktvolatilität, insbesondere im ersten und dritten Quartal des Jahres. Leonteq konzentrierte sich weiterhin auf ein diszipliniertes Risikomanagement und konnte ihr Handelsergebnis im Jahr 2022 mehr als verdoppeln. Aufgrund des allgemein schwierigen Marktumfelds für Anleger im Jahr 2022 verzeichnete Leonteq in den meisten Regionen eine verhaltene Kundenaktivität, was zu einem Rückgang der Kommissions- und Dienstleistungserträge um rund ein Drittel gegenüber 2021 führte. Dazu trugen auch der deutliche Rückgang der Anzahl grosser Tickettransaktionen sowie höhere Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte bei. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen zeigte sich das Geschäft von Leonteq weiterhin stark, und die Zahl der Kunden, die im Jahr 2022 Transaktionen abschlossen, blieb etwa gleich gross wie im Vorjahr. Zudem blieb auch das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen mit CHF 13.6 Milliarden relativ stabil, während das mit den historischen Plattformpartnern erzielte Transaktionsvolumen im Jahr 2022 auf CHF 6.4 Milliarden zurückging, gegenüber CHF 10.4 Milliarden im Jahr 2021. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die eigenständige Position von Leonteq als etablierte Akteurin auf dem Markt für strukturierte Produkte. Das starke Handelsergebnis kompensierte die geringere Kundenaktivität. Infolgedessen stieg der Betriebsertrag im Jahr 2022 um 9% auf CHF 456.4 Millionen. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im Jahr 2022 auf CHF 263.1 Millionen, 8% mehr als im Vorjahr, was insbesondere auf die fortgesetzten Investitionen in strategische Initiativen zur Unterstützung der Wachstumsstrategie 2026 zurückzuführen ist. Leonteq baute seine Geschäfts- und Technologieplattform weiter aus und erhöhte den Personalbestand per Ende 2022 auf 582 Vollzeitstellen (+11%). Leonteq steigerte den Gewinn vor Steuern im Jahr 2022 um 11% auf CHF 193.3 Millionen, gegenüber CHF 174.5 Millionen im Jahr 2021. Der Steueraufwand von CHF 36.9 Millionen im Jahr 2022 lag deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 18.8 Millionen, der von steuerlichen Verlustvorträgen profitiert hatte. Infolgedessen und in Einklang mit der am 27. Dezember 2022 veröffentlichten Guidance erzielte Leonteq im Jahr 2022 einen Konzerngewinn von CHF 156.4 Millionen, der auf dem Niveau des Rekordergebnisses von CHF 155.7 Millionen im Vorjahr lag. Der Gewinn pro Aktie stieg um 1% auf CHF 8.58, im Vergleich zu CHF 8.47 im Jahr 2021. Das Eigenkapital belief sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 870.0 Millionen, verglichen mit CHF 802.1 Millionen per 31. Dezember 2021. Zusammen mit den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 62.8 Millionen hat sich die Kapitalbasis von Leonteq per 31. Dezember 2022 weiter auf CHF 932.8 Millionen erhöht. Die Eigenkapitalrendite belief sich im Jahr 2022 auf 19% (2021: 21%). Attraktive Kapitalrückführung an die Aktionäre für das Jahr 2022 Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 30. März 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von CHF 4.00 (2021: 3.00) pro Aktie vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Zudem hat der Verwaltungsrat beschlossen, ein Programm zum Rückkauf von Aktien der Leonteq AG im Umfang von bis zu CHF 18 Millionen zu lancieren, was einer pro forma Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie entspricht. Die Bardividende zusammen mit dem Aktienrückkauf entspricht somit einer Gesamtausschüttung von insgesamt CHF 5.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 und einer Ausschüttungsquote von 58% des Konzerngewinns, was dem angekündigten Ziel von mehr als 50% entspricht. Ab dem Geschäftsjahr 2023 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzerngewinns an und verfolgt dabei das Ziel, eine jährliche Dividende von mindestens CHF 2.00 pro Aktie zu entrichten, kombiniert mit der Absicht jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies die Finanzresultate erlauben. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Das Geschäft von Leonteq hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, und die Kapitalbasis des Unternehmens wurde erheblich gestärkt. Unsere aktualisierte Kapitalrückführungspolitik trägt diesen Entwicklungen Rechnung. Unsere starke Kapitalisierung gibt uns auch die strategische Flexibilität, einen grösseren direkten Aktienrückkauf durchzuführen, falls ein grösseres Aktienpaket verfügbar werden sollte. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser auf Wertsteigerung ausgerichtete Ansatz unseren Aktionärinnen und Aktionären attraktive Renditen bieten wird.» Das Aktienrückkaufprogramm für das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich Anfang April 2023 beginnen und bis Ende Dezember 2023 laufen. Die Durchführung des Programms hängt von den Marktbedingungen und den regulatorischen Genehmigungen ab. Es ist geplant, die Aktien über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zu kaufen. Über das Programm zurückgekaufte Aktien werden voraussichtlich im Rahmen der neuen Schweizer Kapitalbandregelung, die an der Generalversammlung 2023 genehmigt werden soll, vernichtet. Wechsel in der Geschäftsleitung von Leonteq Marco Amato, seit 2016 Deputy CEO & CFO von Leonteq, wird von seiner Funktion per 31. August 2023 zurücktreten, um sich neuen Aufgaben zu widmen. CEO Lukas Ruflin: «Wir sind Marco zu grossem Dank für seine Verdienste zum Wohle des Unternehmens verpflichtet. Zusätzlich zu seiner jetzigen Rolle war er von Oktober 2017 bis April 2018 in einer für das Unternehmen herausfordernden Zeit als Interim-CEO tätig. Während seiner Amtszeit haben Marco und sein Team die Finanzplanungsprozesse der Gruppe deutlich verbessert und für mehr Transparenz in der Berichterstattung gesorgt. Er war auch eine treibende Kraft hinter Leonteqs Wachstumsstrategie 2026 und der Nachhaltigkeitsinitiative des Unternehmens in den letzten Jahren. Marco war somit in vielerlei Hinsicht entscheidend für die Weiterentwicklung von Leonteq in den letzten mehr als sechs Jahren, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.» Der Verwaltungsrat hat einen Suchprozess für einen Nachfolger eingeleitet. Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Das Jahr 2022 markierte den Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus, und Leonteq hat bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen klare Fortschritte erzielt:

Angebot

Um ihr Angebot über Produkte, Anlageklassen und Emittenten hinweg weiter auszubauen und zu diversifizieren, hat Leonteq mittels structuringHUB ein neues innovatives White-Labelling-Emissionsmodell eingeführt, das darauf ausgerichtet ist, die Markteinführungszeit und die Kosten für Banken zu reduzieren. Die VP Bank wurde im Jahr 2022 der erste structuringHUB-Sponsor.

Zudem hat sich Swissquote der Multi-Issuer-Plattform von Leonteq angeschlossen. Damit erhielten Anleger Zugang zu Renditeoptimierungsprodukten des Schweizer Marktführers im Onlinebanking. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurde das Produktangebot um Partizipationsprodukte (z.B. Actively Managed Certificates, AMCs) und Kapitalschutzprodukte erweitert.

Auf der Smart Hedging Issuance Platform haben alle Hedging-Gegenparteien erfolgreich auf die Verwendung der neuen alternativen Referenzzinssätze umgestellt; zudem hat sich Leonteq im Jahr 2022 mit einer weiteren Hedging-Gegenpartei verbunden. Insgesamt sind nun neun Gegenparteien (einschliesslich Leonteq) an die Plattform angeschlossen.

Im Jahr 2022 wurde Leonteq als Drittland-Administrator im Rahmen der EU-Benchmark-Verordnung (BMR) anerkannt. Leonteq kann nun ihre Anlagelösungen für Kunden erweitern, indem sie Produkte anbietet, die sich auf eine breite Palette von Indizes beziehen, die als Benchmarks im Sinne der BMR gelten.

Leonteq konnte ihre führende Position beim Angebot von verbrieften Krypto-Assets halten und erweiterte ihr Universum auf insgesamt 30 Krypto-Assets. Leonteq lancierte zudem ihr ETP+-Label, bei dem eine in der Schweiz ansässige Depotbank und Collateral Agent zum Einsatz kommen und das tägliche unabhängige Kontrollen vorsieht, womit das Emittentenrisiko entscheidend vermindert wird.

Das zunehmend diversifizierte Geschäftsangebot von Leonteq, das über das traditionelle Geschäft mit strukturierten Produkten hinausgeht, widerspiegelt sich in den Erträgen aus neuen Geschäftsfeldern: Diese machten im Jahr 2022 51% der Gesamterträge aus, was einem Anstieg von 7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Plattform















Leonteq investierte auch im Jahr 2022 weiter in digitale Kundenlösungen und nutzte dabei ihre skalierbare Technologieplattform. So wurde eine neue Funktion für die Preisfindung auf LynQs eingeführt, mit der sich verschiedene Parameter individuell nach den Wünschen der Anleger kombinieren lassen; die Ergebnisse der Preisfindung werden unmittelbar in Form einer Heatmap angezeigt.

Darüber hinaus hat Leonteq ein neues LynQs «Academy»-Modul eingeführt, ein in Zusammenarbeit mit dem Lausanner Institute for Management Development (IMD) entwickeltes Online-Ausbildungsprogramm, das eine detaillierte Einführung in die Welt der strukturierten Produkte bietet.

LynQs wurde von Structured Retail Products (SRP) als «Best Issuance Platform» ausgezeichnet. Damit wurden die kontinuierlichen Verbesserungen von Leonteq und das Bestreben, den Kunden eine Vielzahl von Funktionalitäten und eine schnelle Abwicklung anzubieten, anerkannt.

Diese Erfolge und die begleitenden Marketingmassnahmen führten zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl der an LynQs angeschlossenen Kunden, die um 37% auf 890 Finanzintermediäre stieg.

Die Anzahl Kundentransaktionen sank 2022 auf 171'863 (2021: 264'213), blieb aber über dem Vor-Pandemie-Niveau von 164'007 im Jahr 2019, was den kontinuierlichen Geschäftsausbau von Leonteq widerspiegelt.

Leonteq begann mit der Entwicklung einer Krypto-Asset-Plattform zur Unterstützung der Verwahrung, des Handels und der Abrechnung von digitalen Vermögenswerten als Teil der Erweiterung ihrer Technologie-Plattform. Zudem hat Leonteq den Ausbau ihrer Sigma-Plattform fortgesetzt, die Vorsorgelösungen auf automatisierter und skalierbarer Basis ermöglicht.



Regionen







Leonteq behauptete im Jahr 2022 ihre starke Position im Schweizer Heimmarkt. Zusammen mit ihren Plattformpartnern blieb Leonteq mit einem Marktanteil von 24% die führende Emittentin von an der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten und ist derzeit mit einem Marktanteil von 12% die drittgrösste Emittentin von an der SIX kotierten strukturierten Anlageprodukten (ohne Leverage). An den diesjährigen Swiss Derivative Awards wurde Leonteq zum zwölften Mal in Folge als Top-Dienstleister ausgezeichnet und erhielt den Special Award für ihr White-Labelling-Programm.

An den SRP Europe Awards 2022 wurde Leonteq mit fünf Awards ausgezeichnet, was ihre starke Kundenorientierung auf dem europäischen Markt unterstreicht. In Italien wurden Leonteqs Fortschritte beim Aufbau einer starken Marktstellung durch vier Auszeichnungen an den Italian Certificate Awards anerkannt, unter anderem durch den ersten Platz in der Kategorie «Certificate of the Year». In Portugal baute Leonteq ihr Servicecenter in Lissabon weiter aus, in welchem derzeit 72 Mitarbeitende beschäftigt sind.

Im Rahmen ihrer Bestrebungen, das Angebot für die internationale Kundschaft auszuweiten, hat Leonteq ihr regionales Managementteam in Hongkong und Dubai verstärkt. Auch führte Leonteq Shari'a-konforme Treuhandzertifikate ein, um das Geschäft im Nahen Osten auszubauen.

Aufgrund der grossen Unsicherheiten am Markt verzeichnete Leonteq im Jahr 2022 in den meisten Regionen einen Rückgang der Kundenaktivität. In der Schweiz war der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft weniger stark betroffen, weil das Vorsorgegeschäft «Pension Savings» einen positiven Beitrag leistete und die Vertriebsabdeckung für die Region Nordics von Europa in die Schweiz verlagert wurde. Entsprechend beliefen sich die Kommissions- und Dienstleistungserträge im Jahr 2022 in der Schweiz auf CHF 96.1 Millionen (2021: CHF 117.2 Millionen), in Europa auf CHF 83.4 Millionen (2021: CHF 146.3 Millionen) und in der Region Asien (einschliesslich des Nahen Ostens) auf CHF 23.7 Millionen (2021: CHF 43.2 Millionen).



Nachhaltigkeit







In Anbetracht der Bestrebungen des Unternehmens, ESG-Aspekte und Nachhaltigkeitspraktiken noch stärker in ihre Geschäftsaktivitäten zu integrieren und jedes Jahr transparent über die Fortschritte zu berichten, hat Leonteq nach der Veröffentlichung ihres ersten Nachhaltigkeitsberichts Anfang 2022 von ESG-Ratingagenturen viel Anerkennung erhalten: MSCI, der weltweit grösste ESG-Anbieter, stufte das Rating von Leonteq zweifach von «BB» auf «A» herauf, und Sustainalytics, ein weiteres führendes ESG-Research-Unternehmen, stufte Leonteqs Rating auf «Low ESG Risk» (von «Medium ESG Risk») herauf.

Leonteq hat auch ihren Berichtsrahmen erweitert und veröffentlicht heute ihren Nachhaltigkeitsbericht nach den GRI-Standards 2021.

Unter der Leitung des Sustainability Committee, das auf Stufe Geschäftsleitung angesiedelt ist, hat das Unternehmen Leistungs- und Risikoindikatoren definiert, um die Fortschritte bei der Umsetzung der vom Verwaltungsrat festgelegten Nachhaltigkeitsstrategie zu überwachen und darüber zu berichten.

Zu den im Jahr 2022 umgesetzten Massnahmen gehören die Veröffentlichung des Verhaltens- und Ethikkodex von Leonteq, die Veröffentlichung des Verhaltenskodex für Zulieferer sowie die Einrichtung einer globalen Eskalations- und Whistleblowing-Politik und einer Integrity Line.

Um ihre Arbeitsplatzkultur weiterzuentwickeln, führte Leonteq in Zusammenarbeit mit Great Place to Work® (GPTW) eine Mitarbeiterbefragung durch. Die Ergebnisse der Umfrage bescheinigen Leonteq einen Vertrauensindex (Trust Index) von 68% (Benchmark: 61%) und eine Gesamtzufriedenheit von 74% (Benchmark: 67%); gleichzeitig wurden die Standorte in Zürich und Lissabon zertifiziert.

Leonteq hat eine Verbesserung des GPTW Trust Index auf mehr als 72% als eines ihrer ESG-Ziele für 2026 definiert, ebenso wie das Ziel, die Geschlechtervielfalt in der Belegschaft bis 2026 auf über 25% zu erhöhen. Die Mitarbeitenden sind das Herzstück des Geschäfts von Leonteq, und die Gruppe ist überzeugt, dass sich durch Verbesserungen auf diesem Gebiet positive Veränderungen und weitere Möglichkeiten in anderen Bereichen ergeben werden.

Ausblick

Durch Investitionen in wichtige Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Das Kundengeschäft von Leonteq blieb 2022 stark, doch muss davon ausgegangen werden, dass die erhöhte Unsicherheit bei Anlegern auch 2023 anhalten wird, dies angesichts des von makroökonomischen und geopolitischen Unwägbarkeiten geprägten Marktumfelds. Aufgrund der in den letzten Jahren erzielten strategischen Fortschritte plant Leonteq, 2023 ihre jährlichen Investitionen in wichtige Wachstumsinitiativen um circa 50% auf rund CHF 32 Millionen zu erhöhen, verglichen mit CHF 21 Millionen im Jahr 2022. In Bezug auf die Rentabilität erwartet Leonteq einen Gewinn vor Steuern von CHF 70 Millionen bis CHF 100 Millionen für das Gesamtjahr 2023.

Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Jahresresultaten 2022 Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Marco Amato, stellvertretender CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 9. Februar 2023, um 9.30 Uhr MEZ statt. Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden. Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern; wählen Sie sich bitte 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq full-year 2022 results»: Einwahlnummer Schweiz: +41 (0)58 310 50 00

Einwahlnummern für andere Länder: hier klicken Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Jahresresultaten 2022 und der Geschäftsbericht 2022 sind erhältlich auf: https://www.leonteq.com/fullyearresults Eine digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach dem Anlass zur Verfügung und ist einen Monat lang abrufbar auf: https://www.leonteq.com/fullyearresults Wichtige Daten 22. März 2023 Schliessung des Aktienregisters

30. März 2023 Ordentliche Generalversammlung 2023

03. April 2023 Ex-Dividendendatum

04. April 2023 Dividendenstichtag

05. April 2023 Ausschüttungstag Dividende

20. Juli 2023 Halbjahresresultate 2023

LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com

