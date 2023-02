Der Energieriese BP hat am Dienstag seine Zahlen für das abgelaufene Jahr. Diese kamen an der Börse sehr gut an und sorgten für einen kräftigen Kurssprung. Inzwischen haben sich auch mehrere Analysten zu Wort gemeldet und sich bullish gezeigt. Nachdem etwa bereits Goldman Sachs und RBC zum Kauf geraten hatten, legte nun Barclays nach - und wie. So hat die britische Großbank das Kursziel für BP von 700 auf 1.000 Britische Pence (umgerechnet 11,21 Euro) angehoben. Dies liegt satte 87 Prozent über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...