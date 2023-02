Knoten ist geplatzt…: NEUER KURS-SCHUB folgt! Anleger sorgen für Geldregen und machen Firma zum bedeutenden "Green Metals"-Player!

Anzeige / Werbung

Jetzt kommt es zur Neubewertung dieser Aktie! Wer Grüne-Metalle sagt, muss mittlerweile auch Gama Explorations sagen, denn unser "Green Metal"- Newcomer sollte spätestens jetzt auf jeder Anleger-Agenda stehen - und das a

Investoren stehen Schlange! Finanzierungsrunde um fast 55 % aufgestockt!

Gama Explorations: Rück- und Ausblick auf rekordträchtige Rallye.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass sich Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) das Prädikat "WERTVOLL" redlich verdient und künftig noch stärker verdienen wird, lässt sich an den einzelnen Erfolgsetappen des letzten Jahres auf einen Blick ablesen. Den Startschuss dieses raketenhaften Aufstiegs markierte dabei Gamas Börsengang an der Canadian Securities Exchange im April 2022. Damit wurden die Koordinaten des fulminanten Wachstumskurses ins Logbuch des Batterien-Metalle-Senkrechtstarters festgeschrieben.

Gama Explorations: Rück- und Ausblick auf rekordträchtige Rallye.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass sich Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) diese Bestplatzierung redlich verdient und künftig noch stärker verdienen wird, lässt sich an den einzelnen Erfolgsetappen des letzten Jahres auf einen Blick ablesen. Den Startschuss dieses raketenhaften Aufstiegs markierte dabei Gamas Börsengang an der Canadian Securities Exchange im April 2022. Damit wurden die Koordinaten des fulminanten Wachstumskurses ins Logbuch des Batterien-Metalle-Senkrechtstarters festgeschrieben.

Getreu Gamas Credo, seinen Marktwert ebenso wie den Mehrwert für Aktionäre durch die gezielte Exploration, Akquise und Entwicklung von bisher unterentwickelten und übersehenen Hochpotenzial-Projekten kontinuierlich zu steigern, hat sich das Unternehmen im letzten Jahr strategisch hervorragend positioniert.

Der neueste Schub wurde jetzt mit der massiv überzeichneten Privatplatzierung gegeben, die aufgrund der riesigen nachfrage kurzerhand um rund 55 % aufgestockt wurde. Und auch diese "Mehrzuteilungsoption" wurde den teilnehmenden Banken nur so aus den Händen gerissen!

Privatplatzierung schafft noch deutlich mehr Raum für Potenzialentfaltung!

Parallel zum spektakulären "Muskox'-Deal legte Gama eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 7.777.778 Einheiten zum Preis von 0,45 CAD je Einheit auf, was rund 3,5 Mio. CAD in die Kasse des Unternehmens spülen sollte. Allerdings war die Nachfrage so überwältigend, dass die Finanzierungsrunde um rund 55 % auf über 5,4 Mio. CAD aufgestockt wurde!

Entsprechend wurden schlussendlich 12.010.214 Einheiten zum Preis von 0,45 CAD begeben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb von 36 Monaten zum Kauf einer weiteren Gama-Aktie, zum Kurs von 0,80 CAD.

Mick Carew, PhD, CEO von Gama Explorations, war begeistert von der hohen Nachfrage und sagte:

"Wir sind sehr erfreut über die überwältigende Investorennachfrage dieser Finanzierung und freuen uns, die neuen Aktionäre im Unternehmen begrüßen zu dürfen. Diese Finanzierung stärkt den Kassenbestand des Unternehmens erheblich und bildet eine solide Grundlage für die aktive Weiterentwicklung des "Tyee'-Nickelprojekts in der Anorthosit-Region Havre-Saint-Pierre in Quebec sowie des neu erworbenen Lithiumprojekts "Muskox' in der Pegmatit-Provinz Yellowknife und des Kupfer-Gold-Projekts "Big Onion' in British Columbia. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Batteriemetall-Aktiva ein vielversprechendes Mineralisierungspotenzial aufweisen und freuen uns darauf, die Investoren in den kommenden 12 Monaten über unsere Fortschritte zu informieren."

Insgesamt schafft der Deal ein prall gefülltes Cash-Kissen, das vielleicht sogar noch voller gestopft werden könnte, was die weitere Erkundung der vielversprechenden Projektpipeline nochmals beschleunigen würde!

"Cross-Listing' schafft Optionen auf noch mehr Cash!

Mit der zusätzlichen Notierung an der Frankfurter Börse schaffte sich Gama nicht nur einen "börsianischen" Zweitnamen (N79), sondern sichert sich mit diesem "Cross-Listing' auch die Möglichkeit, vorausschauende und clevere Anleger nun auch über andere Zeitzonen zu erreichen und damit sowohl die Chancen auf höhere Liquidität zu steigern als auch den Zugang zu frischem Kapital zu vergrößern. Somit zahlt auch die Listing-Diversifizierung auf den unwiderstehlichen und mittlerweile schon transkontinentalen Wachstumsdrang von Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ein.

Hoch-Profitable Projektpipeline!

Quelle: Gama Explorations & JS Research UG

"Big Onion' - "Freudentränen" beim Schälen der "großen Zwiebel"

Mitten in British Columbia/Kanada und damit in einem der weltweit ertragreichsten und besten Explorations- und Bergbauregionen gelegen, sicherte sich Gama mit dem Kaufrecht für das "Big Onion'-Projekt Mitte letzten Jahres ein 1A-Kupfer-Molybdän-Projekt! Dieses beherbergt bereits eine phänomenale historische Ressource von 114,1 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von durchschnittlich 0,32 % Kupferäquivalent (CuÄq) für formidable 686,8 Millionen Pfund Kupfer und 21 Millionen Pfund Molybdän in der "angezeigten'-Ressourcenkategorie.

Hinzu kommen "abgeleitete'-Ressourcen von fetten 12 Millionen Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,28 % CuÄq für 64,3 Millionen Pfund Kupfer und 1,5 Millionen Pfund Molybdän!

Umso entschlossener ging Gama die erste Phase seines 300.000,- CAD schweren "Big Onion'-Explorations- und Evaluationsprogramms an und schloss obendrein noch eine Boden- und Prospektionsuntersuchung ab. Die Verifizierung historischer Datensätze, die Wiederaufzeichnung historischer Bohrkerne und umfassende geophysikalische Untersuchungen laufen in diesem Jahr konzentriert weiter, um das Erweiterungspotenzial der bisher bekannten Ressource noch genauer beziffern und bewerten zu können und auch, um einen höhergradigen Kern in der Tiefe oder unweit der aktuellen Ressource zu identifizieren.

Turbo-Konsolidierung auf "Tyee'!

Im vergangenen Jahr legte Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) zudem im hochgradigen anorthositischen Komplex Havre St. Pierre los, einem neu entdeckten Nickelgürtel mit bekannten Nickel-, Kupfer- und Platingruppen Elemente-Vorkommen ("PGE'), in Quebec. Mit der Übernahme der Tyee Nickel Corp. und dem Übergang des gleichnamigen Hochpotenzial-Nickel-Kupfer-Projekt ("Tyee') in seinen Besitz, konnte sich der "Green-Metal'-Player mit Macher-Mentalität insgesamt 505 km² an vielversprechenden Claims sichern.

Über seine schiere Größe hinaus, ragt dieser immense Landbesitz zudem aufgrund der Tatsache, dass er über die gesamte Fläche auf demselben Trend (der über eine prominente magnetische Anomalie verfügt, die als recht verlässliches Zeichen für reichhaltige Nickel-Kupfer-Sulfid-Kumulationssysteme gilt) liegt wie GoMetals hochgradige Nickel-Kupfer-Entdeckung "HSP'. Im letzten Jahr förderten Bohrungen dort vielversprechende Kupfer- und Nickelgehalte sowie hohe Platin-, Palladium-, Kobalt- und Goldwerte zutage.

Dank dieser strategischen Konsolidierung bei "Tyee' schwang sich Gama im letzten Jahr in die Grundstücks-Königsklasse auf und ist mittlerweile größter Landbesitzer in diesem Gebiet, das übrigens in gehaltvoller Nachbarschaft zu Rio Tintos Projekt "Lac Tio' liegt.

Das 800.000,- CAD schwere Explorationsbudget für das "Phase-1'-Programm wird unter anderem dafür verwendet, eine geophysikalische Untersuchung von SkyTEM, dem führenden Unternehmen im Bereich der luftgestützten elektromagnetischer Messungen, durchführen zu lassen. Hinzu kommen eine detaillierte Kartierung und die Entnahme von Gesteinsplitterproben von Zielen, die die SkyTEM-Vermessung als vorrangig identifiziert.

Mit diesen Daten im Speicher, werden dann voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vielversprechende Bohrziele für das Jungfern-Bohrprogramm auf "Tyee' identifiziert und sogleich auf die Explorationsagenda gepinnt. Besonders im Fokus sind und bleibt hierbei die oben bereits erwähnte, ausgeprägte magnetische Anomalie.

"Muskox' - der Matchwinner!

Mit dem Kauf des 50 km² großen "Muskox'-Grundstücks im Yellowknife "Pegmatite'-Hotspot in den Northwest Territories, hat Gama einen riesigen Fuß in die Tür gestellt, die den Zugang zu exponentiellem Wachstum darstellt. Denn "Muskox' ist eine sehr gut angebundene Liegenschaft inmitten eines prosperierenden Pegmatit-Explorationsgebiets.

Aus Pegmatiten wiederum gewinnt man "grüne" Gamechanger wie Seltene Erden oder eben auch Lithium, das seinerseits mittlerweile als "weißes Gold" oder "neues Benzin" bezeichnet wird. Anders gesagt, hat Gama (WKN: A3DJ8S) mit diesem Lithium-Mega-Deal die Tore hin zur Eroberung des lukrativen und expansiven Grüne-Metalle-Markts weit aufgestoßen.

Das schlug sich umgehend auf den Kurs des dynamischen Unternehmens nieder bzw. eher noch, denn die "Muskox'-Meldung katapultierte den Kurs unter dem rund 7,6- Mal höheren Handelsvolumen als durchschnittlich an der Heimatbörse CSE um über 25 % nach oben.

Quelle: https://ca.finance.yahoo.com

Das ist nicht nur ein Quantensprung, sondern gleichzeitig auch ein Zeichen dafür, dass Gama eine veritable Ausnahmeerscheinung ist. Denn wo die Kurse anderer Unternehmen nach einem solchen Deal erst einmal regelrecht abschmieren, gewann Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) mächtig an Aufwind.

Fazit: Langfristiger Erfolg vorprogrammiert!

Ein Blick auf die jüngsten "Muskox'-Schlitzproben untermauern den Appetit der Anleger auf Gamas Aktien. Denn phänomenale 1,34 % Li2O über 5,0 m und 1,26 % Li2O über 11,0 m sprechen ebenso eine eindeutige Erfolgssprache wie sensationelle 1,11 % Li2O über 3,0 m. Zudem unterstreichen diese Werte das einzigartige Potenzial des Projekts, das sich nach aktuellem Wissensstand über eine Streichlänge von etwa 730 m und einer Breite von bis zu 11 m erstreckt.

Aber auch die anderen Projekte haben viel zu bieten!

In Anbetracht der hochgradigen Nickeltreffer von Go Metals sind wir obendrein extrem zuversichtlich, dass es auch den TOP-Geologen von Gama gelingen wird, auf ihrem "Tyee'-Projekt Nickelgehalte von mehr als 1 % zu finden. Solche Gehalte sollten den Aktien-Kurs regelrecht explodieren lassen!

Aber auch die "angezeigte Big Onion'-Ressource mit seinen bisherigen 686,8 Millionen Pfund Kupfer und 21 Millionen Pfund Molybdän Plus die "abgeleitete'-Ressource von fetten 64,3 Millionen Pfund Kupfer und 1,5 Millionen Pfund Molybdän ist schon eine Nummer für sich.

Die Industrie giert nach genau diesen Rohstoffen!

Nickel, Kupfer, Lithium und Molybdän sind genau die Rohstoffe, die der Industrie ausgehen, wodurch die Klimaziele und die Elektromobilität ins Wanken gerate könnte. Wahrscheinlich sogar wird es nicht das Problem sein die Mengen zu fördern, sondern vielmehr die Frage sein wann, und zu welchen Preisen.

Wenn man weiß, dass sich zum Beispiel die Investitionen im Bereich der Nickelbeschaffung auf einem 20 Jahres-Tief befinden, kann man sich bestimmt gut vorstellen, wie hier gerade die "Axt am Baum" ist. Kaum besser sieht es beim Lithium aus. Und auch Kupfer wird Marktbeobachtern zufolge in ein Riesen-Defizit fallen, was andererseits Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) mit seinen Projekten hervorragend aufgestellt und zu einem begehrten Anlagevehicle macht.

Wir rechnen schon zeitnah wieder mit Unternehmensnachrichten! Auch wenn Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) sich zugegebener maßen noch in einem frühen Stadium befindet, sollte man sich auf der anderen Seit aber auch über das gewaltige Renditepotenzial im klaren sein. Wir vergleichen ein Investment in Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) gerne mit einem Investment in einen Rohstoff-Fond, der sich auf die wesentlichen Metalle konzentriert, ohne die unsere sich immer weiter elektrifizierende Welt ins Stocken gerät. Mit den Rohstoffen Nickel, Kupfer, Molybdän und Gold hat das Unternehmen ein zielgerichtetes Portfolio zusammengestellt!

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity

Wer jetzt auf Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) setzt, der ist quasi von Beginn an bei einer MEGA-Wachstumsstory dabei, die von erstklassigen Experten durchgezogen wird! Wir halten hier in den kommenden Monaten weitere hohe Zugewinne für sehr gut möglich!

Warten Sie nicht länger an der Seitenlinie, bis unsere Favoriten (gerade ist auch bei Canada Nickel ein Major eingestiegen) weiter explodieren. Wer nur zuschaut, verdient kein Geld…

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gama Explorations, Go Metals, S&P Global Mobility, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: https://stock.adobe.com, Gama Explorations, https://ca.finance.yahoo.com/chart/GAMA.CN, Go Metals

Dieser Werbeartikel wurde am 08. Februar 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Gama Explorations Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Gama Explorations und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Gama Explorations und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Gama Explorations im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Gama Explorations halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbauethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA36459L1031