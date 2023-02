Der amerikanische Medienkonzern Fox Corporation (ISIN: US35137L1052, NASDAQ: FOXA) kündigte am Mittwoch eine halbjährliche Dividende von 0,25 US-Dollar an. Die Zahlung erfolgt am 29. März 2023 (Record day: 1. März 2023). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 0,50 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,54 US-Dollar (Stand: 8. Februar 2023) entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,41 Prozent. Fox gab auch ...

