WIRECARD - Ex-Wirecard-Aufsichtsrätin Susana Quintana-Plaza bestreitet, dass die Kontrolleure des Unternehmens den Betrug hätten früher erkennen müssen. "Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. KPMG hat monatelang jeden Stein umgedreht und dabei auch keinen Betrug entdeckt. Wie hätte ich es erkennen sollen, wenn das nicht einmal Scharen von Experten gelungen ist?", sagte Quintana-Plaza der Wirtschaftswoche. Die frühere Eon-Managerin gehörte dem Wirecard-Aufsichtsrat von 2018 bis zum Frühjahr 2020 an. In der Wirtschaftswoche äußert sie sich das erste Mal über ihre Tätigkeit für den Zahlungsabwickler. (Wirtschaftswoche)

ADANI - Die Turbulenzen beim indischen Firmenkonglomerat Adani rufen die deutsche Finanzaufsicht Bafin auf den Plan. "Die Bafin hat die Entwicklungen im Blick und berücksichtigt sie im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht", sagte ein Sprecher der Behörde. Adani arbeitet in der Bundesrepublik nach eigenen Angaben unter anderem mit der Deutschen Bank und der Siemens Bank zusammen. Finanzkreisen zufolge unterhalten auch andere deutsche Institute Geschäftsbeziehungen mit dem Firmengeflecht. (Handelsblatt)

INTEL - Der US-Konzern Intel hält nach Informationen des Handelsblatts für seine geplanten Werke in Magdeburg inzwischen Zuschüsse vom Bund von fast 10 Milliarden Euro für notwendig. Das berichteten mehrere Regierungsvertreter übereinstimmend. Bislang hat Berlin im Rahmen des "European Chips Act" lediglich 6,8 Milliarden Euro zugesagt. Ein Intel-Sprecher wollte die Zahl nicht kommentieren, erklärte aber, der Konzern arbeite "sehr eng mit den Regierungspartnern daran, die entscheidende Kostenlücke zu schließen". (Handelsblatt)

ADYEN - Nach starkem Stellenaufbau im vergangenen Jahr plant der niederländische Zahlungsabwickler Adyen für das laufende Jahr vergleichbares Wachstum an Arbeitsplätzen: "in absoluten Zahlen grob dasselbe", sagte Vorstandsvorsitzender Pieter van der Does der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Wir haben 2022 ungefähr 1.200 Menschen eingestellt - und das ist auch grob die Zahl, die wir 2023 einzustellen planen." Genau genommen bezieht sich die Zahl auf Vollzeitstellen, aber der Unterschied ist nach van der Does' Worten nicht groß, weil bei Adyen vergleichsweise wenig Teilzeit gearbeitet wird. (FAZ)

SPARKASSEN - Der Druck, sich zu größeren Einheiten zusammenzuschließen, hält im Sparkassenlager unvermindert an. "Die Konsolidierung wird beschleunigt weitergehen", sagt Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (SVWL), im Interview. Buchholz ist seit April 2017 im Amt. Seither hat sich die Zahl der Sparkassen in ihrem Verband schon von 65 auf 50 verringert. (Börsen-Zeitung)

