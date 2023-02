DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

MEDIKAMENTE - Im Kampf gegen weltweit zunehmende Antibiotika-Resistenzen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Vergütung von Arzneimitteln reformieren. Für bestimmte neu entwickelte Antibiotika - die sogenannten Reserveantibiotika - solle es künftig keine gesetzlich vorgeschriebenen Preisverhandlungen mehr zwischen den Pharmakonzernen und den Krankenkassen geben, kündigte er an. Dies solle eine freie Preisgestaltung ermöglichen. (Tagesspiegel)

LUFTVERKEHR - Der Luftverkehr in Deutschland wird sich im laufenden Jahr weiter dem Niveau vor der Corona-Pandemie annähern, wächst aber nach Prognose des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) langsamer als in anderen europäischen Ländern. Das Angebot an Sitzplätzen werde im Sommer in Deutschland auf 85 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 steigen, nach 75 Prozent im vergangenen Sommer. Im übrigen Europa sei ein Angebot von 98 Prozent nach 87 Prozent geplant. Grund dafür ist, dass einige europäische Airlines ihr Flugprogramm von und nach Deutschland ausgedünnt haben, was sie mit hohen Standortkosten begründen. (Börsen-Zeitung)

FLUGHAFEN HAHN - Das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bestätigte Investitionsprüfverfahren zum Verkauf des insolventen Flughafens Hahn kann offenbar bis zu sechs Monate dauern. Wie die Rheinische Post berichtet, wurde der Wirtschaftsausschuss des Bundestages in seiner Sitzung am Mittwoch vom Bundeswirtschaftsministerium darüber informiert. Nach Angaben von Teilnehmern habe das Ministerium mitgeteilt, dass die Anfrage zur Investitionsprüfung bei der Bundesregierung am 19. Januar eingegangen sei. Die Frist zu einer ersten Prüfung betrage zwei Monate, sollte die Prüfung vertieft werden, kämen noch einmal vier Monate hinzu. (Rheinische Post)

EU-SUBVENTION - Als Reaktion auf das grüne Subventionsprogramm der US-Regierung macht sich die Vize-Präsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, für öffentliche Investitionen in europäische Schlüsselindustrien stark. Mit gezielten Firmenbeteiligungen solle die EU die Clean-Tech-Branche fördern, sagte Vestager im Interview mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Medien. "Es ist wichtig, dass wir in andere Richtungen denken, anstatt nur zu sagen: Lasst uns einen Haufen Geld einsammeln und irgendwie verteilen." Ihr Modell würde die "europäischen Steuerzahler zu Anteilseignern" machen und ihnen die Chance geben, vom Wachstum der Unternehmen zu profitieren. (Handelsblatt)

MIETEN - SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, Mietern mit an die Inflation gekoppelten sogenannten Indexmietverträgen zu helfen. "Das ist ein Problem, wenn Mieten aufgrund der Preissteigerungen auch in die Höhe schießen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Das können sich viele Menschen nicht einfach so leisten." (Funke-Mediengruppe)

