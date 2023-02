ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich hat im vergangenen Jahr im operativen Geschäft mehr Geld verdient. Der Überschuss wurde dagegen von den Verwerfungen an den Finanzmärkten belastet. Mit Blick auf die dicke Kapitaldecke erhalten die Aktionäre eine höhere Dividende ausbezahlt. Das Betriebsergebnis kletterte im Jahr 2022 um 12 Prozent auf 6,45 Milliarden US-Dollar, wie der weltweit tätige Versicherungskonzern am Donnerstag in Zürich mitteilte. Im wichtigen Schadengeschäft verblieb der Schaden-Kosten-Satz auf guten 94,3 Prozent.

Doch auch in der Lebensversicherung und im Geschäft mit dem US-Partner Farmers stieg das Betriebsergebnis um acht Prozent auf fast zwei Milliarden respektive um 18 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Farmers konnte nicht nur dank Preissteigerungen, sondern auch mit dem Zukauf des Schaden- und Unfallgeschäfts der Metlife-Gruppe zulegen.

Unter dem Strich fiel der Gewinn um 12 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten mit Blick auf das schwierige Anlageumfeld damit gerechnet. Sie prognostizierten im Durchschnitt einen Gewinnrückgang auf 4,55 Milliarden. 2021 hatte Zurich in hohem Maß auf Kapitalanlagen erzielte Buchgewinne realisiert.

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung von Anfang April trotz weniger Gewinn die Ausschüttung einer um zwei Franken auf 24 Franken je Aktie erhöhten Dividende vor. Zugleich läuft das Ende November gestartete Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1,8 Milliarden Franken. Basis dazu ist die mit einer Solvenzquote von geschätzt 265 Prozent solide Kapitalausstattung./mk/hr/AWP/zb