Biomethanproduktion erneut auf Rekordniveau in Q2 2022/23 VERBIO generiert 1,5 Mio. Tonnen CO 2 -Einsparung in H1 2022/23

-Einsparung in H1 2022/23 Ca. 40% der CO2-Einsparung aus fortschrittlichen Biokraftstoffen

Solides Q2 2022/23 dank breitem Produktportfolio

Prognose für Gesamtjahr bestätigt Leipzig, 9. Februar 2023 - VERBIO erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 einen Konzernumsatz von EUR 1.077,7 Mio. (H1 2021/22: EUR 809,1 Mio.) und lag damit um + 33 % über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Anstieg der Umsatzerlöse gegenüber H1 2021/22 ist überwiegend auf höhere durchschnittliche Absatzpreise, sowohl für Biodiesel als auch für Bioethanol, zurückzuführen. VERBIO's Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb aufgrund gestiegener Rohstoff- und Energiepreise mit EUR 170,3 Mio. unter dem Niveau des Vergleichszeitraumes (H1 2021/22: EUR 187,2 Mio.). Die generierte CO 2 -Einsparung* für unsere Kunden betrug 1,5 Mio. Tonnen; ca. 40 % der Einsparung stammt bereits aus fortschrittlichen Biokraftstoffen der zweiten Generation. Solides Q2 2022/23 dank breitem Produktportfolio Im zweiten Quartal erreichte VERBIO mit einem Umsatz von EUR 485,5 Mio. (Q2 2021/22: EUR 458,7 Mio.) und einem EBITDA von EUR 48,9 Mio. (Q2 2021/22: EUR 147,0 Mio.) ein solides Ergebnis. Das EBITDA blieb hinter dem außerordentlich hohen Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraum und der vorherigen Quartale zurück. Der Hauptgrund hierfür waren fallende Absatzpreise insbesondere für Bioethanol aufgrund von Importen aus Brasilien und den USA bei gleichzeitig höheren Rohstoffpreisen sowie stark gestiegenen Energiekosten (> 400 % gegenüber Q2 2021/22). Der aktuelle Trend deutet auf Entlastungen im zweiten Geschäftshalbjahr hin. Im Segment Biodiesel erwirtschaftete VERBIO einen Umsatz von EUR 357,4 Mio., 10 % über dem des Vorjahresvergleichszeitraums (Q2 2021/22: EUR 324,1 Mio.) infolge gestiegener Absatzpreise für hochwertiges Glycerin und für Biodiesel in Nordamerika. Hohe Einstandspreise für Rohstoffe wirkten sich negativ auf das Ergebnis aus. Das EBITDA blieb deutlich über dem langjährigen Mittel, ging aber auf EUR 47,0 Mio. von EUR 96,1 Mio. in Q2 2021/22 zurück. Im Vorjahresvergleichszeitraum profitierte VERBIO von attraktiven Preissicherungen. Im Segment Bioethanol erzielte VERBIO eine Rekordproduktionsmenge von 261,1 GWh Biomethan in Q2 2022/23. VERBIO setzt die Strategie fort, den Bestand an Biomethan weiter aufzubauen, um in Zukunft über die eigene BioCNG/BioLNG-Infrastruktur die gesamte Marge der Wertschöpfungskette zu realisieren. Obwohl VERBIO die Absatzmengen von Bioethanol steigerte und höhere THG-Prämien im zweiten Quartal erreichte, konnte der Rückgang der Ethanolpreise

(-20 % gegenüber Q2 2021/22) nicht vollständig kompensiert werden. Der Umsatz lag mit 123,3 Mio. 6 % unter dem Vorjahresquartal (Q2 2021/22: EUR 131,7 Mio.). Die Belastungen aus massiv gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen führten zu einem EBITDA von EUR 1,7 Mio. (Q2 2021/22: 50,2 Mio.). Durch den weiteren Aufbau des Biomethanbestands wird das volle Ertragspotenzial des fortschrittlichen Biokraftstoffs in Zukunft ersichtlich. VERBIO baut die Marktposition - geografisch und produktseitig - weiter aus. Im zweiten Quartal investierte VERBIO EUR 52,0 Mio. in den weiteren Ausbau der Bioraffinerie in Nevada, das BioLNG/BioCNG Tankstellennetzwerk und den Ausbau von fortschrittlichen Biokraftstoffkapazitäten in Deutschland. Das Nettofinanzvermögen lag zum 31.12.2022 bei EUR 177,5 Mio. (30.06.2022: EUR 284,1 Mio.), die Eigenkapitalquote bei 74,0 % (30.06.2022: 72,5 %). Prognose bestätigt Die Zahlen für das erste Halbjahr 2022/2023 sind eine gute Basis für das laufende Geschäftsjahr. Vor dem Hintergrund des aktuellen Absatz- und Rohstoffpreisniveaus bestätigt VERBIO die im Geschäftsbericht 2021/2022 am 27. September 2022 veröffentlichte Ergebnisprognose von EUR 300 Mio. EBITDA für das laufende Wirtschaftsjahr. Im weiteren Jahresverlauf werden zusätzliche Investitionen in Kapazitätserweiterungen, Produktdiversifikation und Internationalisierung angestrebt, sodass der Vorstand zum Geschäftsjahresende 2022/2023 unverändert ein Nettofinanzvermögen in der Größenordnung von EUR 30 Mio. erwartet. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, dass der weitere Verlauf des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und dessen Auswirkungen keine erheblichen zusätzlichen negativen Effekte auf den Biokraftstoffmarkt und insbesondere die Beschaffung von Rohstoffen und Energie haben wird. VERBIO Kennzahlen in Mio. EUR H1 21/22 H1 22/23 yoy Q2 21/22 Q2 22/23 yoy Produktion Biodiesel (t) 305,192 303,093 -1% 155,185 157,969 2% Bioethanol (t) 127,220 142,683 12% 68,161 71,293 5% Biomethan (MWh) 414,718 522,128 26% 214,841 261,108 22% Umsatz 809.1 1,077.7 33% 458.7 485.5 6% Segment Biodiesel 585.7 792.8 35% 324.1 357.4 10% Segment Bioethanol 217.7 276.1 27% 131.7 123.3 -6% EBITDA 187.2 170.3 -9% 147.0 48.9 -67% EBITDA Marge 23.1% 15.8% -7pp 32.1% 10.1% -22pp Segment Biodiesel 118.3 138.5 17% 96.1 47.0 -51% EBITDA Marge 20.2% 17.5% -3pp 29.7% 13.2% -17pp Segment Bioethanol 67.3 30.6 -55% 50.2 1.7 -97% EBITDA Marge 30.9% 11.1% -20pp 38.1% 1.4% -37pp in Mio. EUR 30.06.2022 31.12.2022 +/- Nettofinanzvermögen 284,1 177,5 -38% Eigenkapitalquote 72,5% 74,0% +2pp Ausführliche Informationen über die Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 finden Sie in dem Halbjahresfinanzbericht zum 31. Dezember 2022, die ab 08:30 Uhr (MEZ) unter www.verbio.de /finanzberichte abrufbar ist. *in Tonnen CO 2 - Reduktion nach aktuell geltender Regulatorik Informationen zur VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (VERBIO) Die VERBIO AG ist einer der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieproduzenten und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter an seinen Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in den ausländischen Tochtergesellschaften in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn. VERBIO setzt auf selbst entwickelte, innovative Technologien und effiziente, energiesparende Produktionsprozesse. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO 2 -Einsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. Die Produktionskapazität beträgt rund 660.000 Tonnen Biodiesel, 300.000 Tonnen Bioethanol und 1.300 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr. Darüber hinaus produziert VERBIO Biodünger und Futtermittel zur Verwendung in der Landwirtschaft sowie hochwertige Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie. Mit seinen innovativen Prozessen und hocheffizienten Produktionsanlagen ist VERBIO einer der Technologieführer im Biokraftstoffmarkt. Die VERBIO-Aktie (ISIN DE000A0JL9W6 / WKN A0JL9W) ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Wichtiger Hinweis Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU sowie Veränderungen in der Branche gehören. Die VERBIO übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Veröffentlichung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.





