Möglingen, 9. Februar 2023. Für die einfache Planung, Bereitstellung und Steuerung seiner IT-Services nutzt ein führender Service-Provider für Cyber Security ("der Kunde") künftig die Lösung USU IT Service Management. Der Kunde suchte eine zentrale Anwendung, mit der er in der Lage ist, seine komplexen Serviceprozesse transparent zu verwalten und zu automatisieren. Die Entscheidung zugunsten von USU als Lösungspartner fiel aufgrund der Leistungsfähigkeit der Software und der positiven Kundenreferenzen. Ein wichtiges Kriterium war auch das angebotene On-Premises-Nutzungsmodell, da die Lösung im Kunden-eigenen Rechenzentrum betrieben wird. Mit USU IT Service Management bietet USU ein umfassendes, ITIL®-konformes Lösungsportfolio für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Die Implementierung der klassischen ITSM-Prozesse erfolgt sukzessive in den nächsten Monaten, beginnend mit den Disziplinen IT Asset Management, Configuration Management sowie Incident Management. "Wir freuen uns über das Projekt und besonders das Vertrauen unseres neuen Kunden, den auch eine Reihe von erfolgreichen USU-Installationen bei seinen Kunden überzeugt hat. Mit Hilfe unserer Lösung wird das Erbringen individueller, effizienter und wirtschaftlicher IT-Services für interne und externe Kunden möglich sein", so Achim Rudolph, Managing Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

