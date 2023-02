Der Dienstleistungs- und Handelskonzern hat 2022 den Umsatz gesteigert und ist profitabler geworden. Das soll sich im laufenden Jahr so fortsetzen.Zürich - Der DKSH-Konzern hat 2022 den Umsatz gesteigert und ist profitabler geworden. Das soll sich im laufenden Jahr so fortsetzen. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent auf 11,32 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Organisch, also ohne Wechselkurseffekte, Verkäufe und Übernahmen, wuchs das Unternehmen deutlich stärker (+3,0%).

