Leonteq hat 2022 wie erwartetet die Erträge deutlich gesteigert. Dabei profitierte der Derivate-Spezialist von der gestiegenen Volatilität am Markt.Zürich - Leonteq hat im Geschäftsjahr 2022 wie erwartetet die Erträge deutlich gesteigert. Dabei profitierte der Derivate-Spezialist von der gestiegenen Volatilität am Markt. Der Gewinn fiel aber wegen höherer Steuern nur hauchdünn über Vorjahr aus. Die Aktionäre dürfen sich dennoch auf eine höhere Dividende freuen. Gleichzeitig meldete der Konzern den Rücktritt von Finanzchef Marco Amato per Ende...

