Fresenius (WKN: 578560) ist ein weltweit führender Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen und -produkten. Das Unternehmen ist besonders in Deutschland ein bekannter Name, aber auch in vielen anderen Ländern hat es eine starke Präsenz aufgebaut. Unter seinem Konzerndach vereint es mit Fresenius Medical Care (Dialyse), Fresenius Helios (Kliniken), Fresenius Kabi (Spezialmedikamente) und Fresenius Vamed (Projektmanagement) vier starke Unternehmensbereiche, die vom Wachstum eines nicht zyklischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...