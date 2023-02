Aktualisierte Mineralressource für Cerro Caliche

Anzeige / Werbung

Die im vergangenen Jahr auf Cerro Caliche durchgeführten Bohrungen hat Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) in der Zwischenzeit ausgewertet und in eine aktualisierte Ressourcenschätzung einarbeiten lassen. Mit ihr macht Cerro Caliche einen wesentlichen Schritt nach vorn in Richtung auf den Produktionsbeginn, denn ein großer Teil der Ressource, der bislang der abgeleiteten Kategorie zugehörig war, konnte in die höhere Kategorie der angezeigten Ressourcen überführt werden.

Durchgeführt wurde die Überarbeitung der Mineralressource vom US-Unternehmen SRK Consulting Inc. nach dem kanadischen Bergbaustandard NI 43-101. Die neue Schätzung der Mineralisierung im Boden basiert auf 544 Bohrlöchern mit einer Gesamttiefe von 59.000 Meter, 17 Schürfgräben und den Untersuchungsergebnissen von 57.000 Bohrmetern.



Gemäß den eingearbeiteten neuen Bohrdaten weist Cerro Caliche nun eine angezeigte Mineralressource von 19,9 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,44 g/t Gold und 3,5 g/t Silber auf. Für die Berechnung wurde dabei ein Cut-off-Gehalt von 0,20 g/t Gold zugrunde gelegt. Das Projekt enthält damit in einer optimierten Grubenhülle 280.000 Unzen Gold und weitere 2.240.000 Unzen Silber. Zusammen entspricht dies einem Goldäquivalent von 290.000 Unzen.

Sonoro Gold vergrößert die Mineralisierung und verschiebt einen großen Teil in die höhere Kategorie der angezeigten Ressourcen

In der schwächeren Kategorie der abgeleiteten Ressourcen beläuft sich die Mineralisierung nun auf 10,5 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,42 g/t Gold und 4,0 g/t Silber. Innerhalb des optimierten Tagebaus dürfen deshalb weitere 140.000 Unzen Gold sowie 1.345.000 Unzen Silber erwartet werden, was zusammen einem Goldäquivalent von 150.000 Unzen entspricht.



Sehr positiv für Sonoro Gold ist, dass die Ressource dank der durchgeführten Infill-Bohrungen in der höherwertigen angezeigten Kategorie deutlich erhöht werden konnte. Dadurch entfallen nach heutigem Stand 65 Prozent der gesamten Ressource auf die Kategorie der angezeigten Ressourcen.



Mit diesem Schritt hat Sonoro Gold weniger die Zahl der im Boden identifizierten Unzen erhöht, wohl aber das Vertrauen in die Kontinuität der Lagerstätte signifikant gesteigert. Dieser Punkt wird in den kommenden Monaten von besonderer Bedeutung sein, wenn die Verhandlungen über die Finanzierung des Projekts mit den Kreditgebern anstehen.