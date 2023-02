Erste Erkundung des Uis-Lithiumprojekt abgeschlossen

Anzeige / Werbung

In Namibia steht Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) auf dem Uis-Lithiumprojekt kurz davor, die erste Bohrphase zur Erkundung des Projekts zu beginnen. Während die am Boden vom geologischen Beratungsunternehmen Earthlab Technical durchgeführte Probenentnahme voranschreitet, laufen auf der Explorationslizenz 8535 die letzten Vorbereitungen für den Beginn der angesetzten Bohrungen an.

Das Uis-Lithiumprojekt umfasst sowohl die Explorationslizenzen 7345 wie auch die EPL 8535 und erstreckt sich über eine Fläche von 308,12 km². Die Liegenschaft liegt in einem stark mineralisierten, spodumenreichen Pegmatitgürtel, der auch über eine historische Produktion verfügt.



Ein großer Teil des Uis-Projekts ist immer noch unerforscht. Askari Metals betritt damit hier geologisches Neuland und lässt deshalb seit wenigen Tagen die EPL 7345 von dem in Johannesburg ansässigen Bergbau- und Explorationsberatungsunternehmen Earthlab Technical untersuchen. Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt dabei auf der Kartierung eines jeden Pegmatisaufschlsses auf dem Projekt.

Askari Metals will die guten ersten Eindrücke aus der Zeit des Kaufs des Projekts bestätigen

Auf der Explorationslizenz 8535 waren schon während der Due-Diligence-Phase erste Erkundungen durchgeführt worden. Vom Boden wurden Proben genommen, die bis zu 3,3 Prozent Lithiumoxid (Li2O) und 3,2 Prozent Zinn enthielten. Tantal wurde in den Proben mit Gehalten von bis zu 4.280 ppm entdeckt, während sich der höchste Rubidiumgehalt auf 7.980 ppm belief.



Die auf dieser Explorationslizenz angetroffenen Pegmatite sind spodumenhaltig und gehören zum LCT-Typ. Einen weiteren positiven Indikator für die Lithiumexploration stellt die Abundanz von alteriertem Spodumen dar, die in den Pegmatiten sichtbar sind. Insgesamt 162 positive Gesteinssplitterproben belegten, dass eine Lithiumexploration auch mit Bohrungen hier aussichtsreich ist.