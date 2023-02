Regierung erlässt zwei neue Ministerialdekrete

Anzeige / Werbung

Die Regierung des Kongos hat am 28. Januar zwei neue Ministerialdekrete erlassen. Sie betreffen die Explorations- und die Bergbaulizenz für das Manono-Lithium-Zinn-Projekt von AVZ Minerals Ltd. (ASX: AVZ, FSE: 3A2). Mit dem ersten Dekret wurde ein Dekret aus dem Frühjahr 2022 annulliert. Der zweite Beschluss hebt einen Ministerialerlass auf, durch den eine Explorationslizenz in eine Bergbaulizenz umgewandelt worden war.

In seiner Veröffentlichung vom 4. Mai 2022 hatte AVZ Minerals mitgeteilt, dass der Minister of Mines der Demokratischen Republik Kongo in einem Erlass den nördlichen Teil von PR13359 aus der Lizenz ausgeschlossen und den südlichen Teil im Rahmen einer Permis de Recherche (Explorationslizenz) für weitere fünf Jahre an den Betreiber des Projekts, die Dathcom, vergeben hatte.



An ihr hält AVZ Minerals nach eigenen Angaben 75 Prozent der ausgegebenen Anteile. Der vom Bergbauministerium ausgeschlossene nördliche Teil der Gesamtlizenz umfasst etwa ein Drittel der gesamten Lizenz PR13359. Im Nachgang zu dieser Entscheidung führte AVZ Minerals lange Gespräche mit den zuständigen Behörden des Kongos. In ihnen wurde eine Reihe von komplexen Fragestellungen erörtert.

Der allgemeine Stillstand lähmt nicht nur AVZ Minerals

Dieser Schwebezustand führte dazu, dass das Cadastre Minier (CAMI) die Ausstellung der Rechnung an Dathcom für die Oberflächenrechte verzögerte. Damit verzögerte sich auch der Abschluss des Umwandlungsprozesses von der Explorationslizenz in eine Bergbaulizenz, was für AVZ Mineals die Konsequenz hatte, dass eine Reihe von Arbeiten, deren Durchführung eine Bergbaulizenz erfordern, nicht gestartet werden konnte.



Am 28. Januar 2023 hat das Bergbauministerium nun zwei neue Entscheidungen getroffen. Der erste Entscheid des Minister of Mines annulliert das Ministerialdekret aus dem Frühjahr 2022, das eine Erklärung über den Teilverzicht von PR13359 durch Dathcom beinhaltete und damit den ausgeschlossenen nördlichen nördlichen Teil von PR13359 betraf, der nicht in eine Bergbaukonzession umgewandelt wurde.



Das zweite Schreiben des Bergbauministeriums hob den Ministerialerlass auf, mit dem der südliche Teils der Lizenz PR13359 von einer Explorationslizenz in eine Bergbaulizenz umgewandelt worden war. Damit sind nunmehr auch auf dem südlichen Teil all jene Arbeiten nicht mehr gestattet, die zur Durchführung eine Bergbaulizenz erfordern.