Britvic plc: Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 09-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

9th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 8th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 791.50p Lowest price paid per share (pence): 782.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 788.15p

The repurchased shares will be cancelled.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:03:10 GBp 251 784.50 XLON xb49uEH8EmU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:03:10 GBp 22 784.50 XLON xb49uEH8EpW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:07:02 GBp 274 785.00 XLON xb49uEH82YE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:10:17 GBp 260 785.00 XLON xb49uEH87cB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:12:12 GBp 48 784.00 XLON xb49uEH8PqX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:12:12 GBp 175 784.00 XLON xb49uEH8PqZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:12:12 GBp 269 784.50 XLON xb49uEH8Pqa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:18:23 GBp 295 784.50 XLON xb49uEH8VQu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:25:44 GBp 146 787.00 XLON xb49uEH8KCc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:25:44 GBp 180 786.50 XLON xb49uEH8KCk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:28:04 GBp 199 786.50 XLON xb49uEH8MoG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:28:50 GBp 264 786.00 XLON xb49uEH8fOp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:34:04 GBp 163 785.50 XLON xb49uEH8jOO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:34:04 GBp 143 786.00 XLON xb49uEH8jRZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:34:04 GBp 156 786.00 XLON xb49uEH8jRb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:34:19 GBp 201 785.00 XLON xb49uEH8jBy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:39:10 GBp 93 784.50 XLON xb49uEH8XZs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:43:09 GBp 180 785.50 XLON xb49uEH8bok BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:45:35 GBp 71 785.00 XLON xb49uEH8d2a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:45:35 GBp 135 785.00 XLON xb49uEH8d2W BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:45:38 GBp 206 785.00 XLON xb49uEH8d7x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:48:38 GBp 198 784.50 XLON xb49uEH8vkA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:54:04 GBp 180 786.50 XLON xb49uEH8zmN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 08:54:43 GBp 219 786.00 XLON xb49uEH8yUM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:00:02 GBp 239 786.00 XLON xb49uEH8nDQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:00:02 GBp 36 786.00 XLON xb49uEH8nDS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:00:03 GBp 180 786.00 XLON xb49uEH8nDj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:00:51 GBp 156 785.00 XLON xb49uEH8mJI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:07:38 GBp 282 785.00 XLON xb49uEH8s4v BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:10:20 GBp 6 785.00 XLON xb49uEHF8@7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:15:27 GBp 240 786.00 XLON xb49uEHFCTa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:15:28 GBp 258 786.00 XLON xb49uEHFCGx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:15:28 GBp 49 786.00 XLON xb49uEHFCGz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:22:12 GBp 274 787.50 XLON xb49uEHF3B3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:22:12 GBp 11 787.50 XLON xb49uEHF3B5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:25:13 GBp 208 787.50 XLON xb49uEHF52o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:25:13 GBp 89 787.50 XLON xb49uEHF52q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:26:01 GBp 193 787.00 XLON xb49uEHF5lX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:26:01 GBp 180 787.50 XLON xb49uEHF5la BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:34:40 GBp 218 787.50 XLON xb49uEHFRBF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 09:34:40 GBp 316 788.00 XLON xb49uEHFRBH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:00:13 GBp 410 788.00 XLON xb49uEHFeNb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:00:13 GBp 172 788.00 XLON xb49uEHFeNd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:00:13 GBp 469 788.00 XLON xb49uEHFeNf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:00:13 GBp 85 788.00 XLON xb49uEHFeNh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:00:13 GBp 346 788.00 XLON xb49uEHFeNZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:03:10 GBp 252 788.00 XLON xb49uEHFhg4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:04:37 GBp 304 788.00 XLON xb49uEHFgwb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:14:20 GBp 314 788.50 XLON xb49uEHFXqn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:14:20 GBp 325 788.50 XLON xb49uEHFXqq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:21:49 GBp 258 788.00 XLON xb49uEHFbmn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:28:05 GBp 307 788.00 XLON xb49uEHFvaU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:56:14 GBp 754 789.00 XLON xb49uEHEAiV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:56:14 GBp 330 789.00 XLON xb49uEHEAlX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 10:56:14 GBp 564 789.00 XLON xb49uEHEAlZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:29 GBp 596 790.50 XLON xb49uEHEOSG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:29 GBp 12 790.50 XLON xb49uEHEOSI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:29 GBp 114 790.50 XLON xb49uEHEOSK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:29 GBp 318 790.50 XLON xb49uEHEOSM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:29 GBp 153 790.50 XLON xb49uEHEOSO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:29 GBp 38 790.50 XLON xb49uEHEOSQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:17:33 GBp 213 790.50 XLON xb49uEHEOG3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:23:16 GBp 169 789.00 XLON xb49uEHESTG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:23:16 GBp 263 789.50 XLON xb49uEHESTL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:44:19 GBp 272 790.00 XLON xb49uEHEgTh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:44:25 GBp 278 790.00 XLON xb49uEHEgN7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:46:17 GBp 228 789.50 XLON xb49uEHEjCu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:54:36 GBp 274 790.00 XLON xb49uEHEY1o BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:54:36 GBp 135 791.00 XLON xb49uEHEY16 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:54:36 GBp 222 791.00 XLON xb49uEHEY1O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:54:37 GBp 33 790.00 XLON xb49uEHEY6D BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 11:54:38 GBp 245 789.50 XLON xb49uEHEY6Y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:02:44 GBp 141 790.50 XLON xb49uEHExUr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:05:44 GBp 354 790.00 XLON xb49uEHEzA@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:13:34 GBp 135 790.00 XLON xb49uEHEmwN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:13:34 GBp 196 790.50 XLON xb49uEHEmwP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:21:02 GBp 367 790.00 XLON xb49uEHEtFG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:21:02 GBp 297 790.00 XLON xb49uEHEtFQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:26:01 GBp 327 790.00 XLON xb49uEHD8N6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:43:46 GBp 362 790.50 XLON xb49uEHD5Hy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:43:46 GBp 26 790.50 XLON xb49uEHD5H@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:43:47 GBp 306 790.00 XLON xb49uEHD5Hs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:45:00 GBp 181 790.00 XLON xb49uEHD5fU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:53:49 GBp 288 791.00 XLON xb49uEHDRul BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:53:49 GBp 66 791.00 XLON xb49uEHDRun BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:53:49 GBp 348 791.00 XLON xb49uEHDRup BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 12:55:44 GBp 274 790.50 XLON xb49uEHDQkH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:03:21 GBp 355 790.50 XLON xb49uEHDHpc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:11:36 GBp 407 790.50 XLON xb49uEHDKW8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:15:26 GBp 379 791.00 XLON xb49uEHDMaK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:23:33 GBp 360 791.00 XLON xb49uEHDiHl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:28:20 GBp 144 790.50 XLON xb49uEHDkcu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:34:42 GBp 805 791.50 XLON xb49uEHDaaM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:34:42 GBp 232 791.50 XLON xb49uEHDaaO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:39:12 GBp 283 790.50 XLON xb49uEHDuxL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:39:12 GBp 34 790.50 XLON xb49uEHDuxN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:39:12 GBp 180 791.00 XLON xb49uEHDuxR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:59:04 GBp 214 790.00 XLON xb49uEHC9ym BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:59:05 GBp 229 789.50 XLON xb49uEHC9zB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:59:19 GBp 958 790.50 XLON xb49uEHC9r2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 13:59:35 GBp 180 790.00 XLON xb49uEHC9Xx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:06:52 GBp 232 790.50 XLON xb49uEHCELS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:07:44 GBp 379 789.50 XLON xb49uEHCEil BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:09:25 GBp 403 788.50 XLON xb49uEHC0Hk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:21:04 GBp 516 790.00 XLON xb49uEHCPz7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:21:04 GBp 114 790.00 XLON xb49uEHCPz9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:25:32 GBp 180 790.00 XLON xb49uEHCTGe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:27:24 GBp 192 790.00 XLON xb49uEHCVzw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:29:16 GBp 503 790.00 XLON xb49uEHCHfQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:30:36 GBp 297 788.50 XLON xb49uEHCJdl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:30:36 GBp 428 789.00 XLON xb49uEHCJd1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:41:18 GBp 251 788.50 XLON xb49uEHCYjd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:41:18 GBp 218 788.00 XLON xb49uEHCYjf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:41:18 GBp 315 788.50 XLON xb49uEHCYjl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:41:19 GBp 428 788.00 XLON xb49uEHCYWV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:41:19 GBp 499 788.50 XLON xb49uEHCYZS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:46:47 GBp 417 788.50 XLON xb49uEHCyKw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:56:21 GBp 332 788.50 XLON xb49uEHJDYG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:56:22 GBp 113 788.00 XLON xb49uEHJDZ8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:56:22 GBp 329 788.00 XLON xb49uEHJDZA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:57:20 GBp 504 788.50 XLON xb49uEHJFNC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 14:59:46 GBp 551 788.00 XLON xb49uEHJ0USDw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:00:10 GBp 89 787.00 XLON xb49uEHJ35H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:00:10 GBp 241 787.50 XLON xb49uEHJ35J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:06:46 GBp 30 788.00 XLON xb49uEHJSi4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:06:46 GBp 453 788.00 XLON xb49uEHJSi6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:06:46 GBp 239 787.50 XLON xb49uEHJSiB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:06:46 GBp 344 788.00 XLON xb49uEHJSkw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:09:50 GBp 180 788.00 XLON xb49uEHJIEP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:14:20 GBp 683 788.50 XLON xb49uEHJhBY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:15:18 GBp 284 787.50 XLON xb49uEHJglh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:15:18 GBp 408 788.00 XLON xb49uEHJgll BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:24:21 GBp 550 788.00 XLON xb49uEHJu5V BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:24:21 GBp 180 788.00 XLON xb49uEHJu48 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:24:22 GBp 238 787.50 XLON xb49uEHJu5t BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 218 786.50 XLON xb49uEHJp9P BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 275 787.00 XLON xb49uEHJp9S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 389 787.00 XLON xb49uEHJp9U BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 50 787.50 XLON xb49uEHJpBUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 57 787.50 XLON xb49uEHJpBv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 13 787.50 XLON xb49uEHJpBx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 74 787.50 XLON xb49uEHJpBz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:32:01 GBp 410 787.50 XLON xb49uEHJpBL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:36:02 GBp 153 782.50 XLON xb49uEHJsft BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:36:02 GBp 308 782.50 XLON xb49uEHJsfv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:43:20 GBp 518 783.50 XLON xb49uEHI1jW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:43:20 GBp 54 783.50 XLON xb49uEHI1jb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:46:02 GBp 208 783.00 XLON xb49uEHI58C BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:46:02 GBp 305 783.00 XLON xb49uEHI58E BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:46:02 GBp 93 783.00 XLON xb49uEHI58L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:48:14 GBp 375 784.00 XLON xb49uEHI7jF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:49:24 GBp 255 783.50 XLON xb49uEHIPOI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:52:36 GBp 150 785.00 XLON xb49uEHIQpt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:53:13 GBp 180 785.00 XLON xb49uEHITFQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:54:12 GBp 54 785.00 XLON xb49uEHISBy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:54:17 GBp 74 785.00 XLON xb49uEHIS1I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:54:17 GBp 256 784.50 XLON xb49uEHIS04 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:54:17 GBp 55 785.00 XLON xb49uEHIS06 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 08-Feb-2023 15:54:17 GBp 212 785.00 XLON xb49uEHIS08

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

ISIN: GB00B0N8QD54 Category Code: POS TIDM: BVIC OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 221822 EQS News ID: 1555455 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

February 09, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)