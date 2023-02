The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.02.2023



ISIN Name

DE000BLB0SZ0 BAY.LDSBK.IS 13/23

XS1759801720 CBOM FINANCE 18/23 REGS

XS1566100977 UNIL.FIN.NED 17/23 MTN

FR0013316999 BPIFRANCE 18/23

DE000HLB0ZP0 LB.HESS.-THR.INFL.08A/13

DE000HLB1DK6 LB.HESS.-THR.IS.05B/2014

US88579YBL48 3M CO. 19/23

DE000BLB7KM0 BAY.LDSBK.IS. 19/23

DE000HLB2H54 LB.HESS.-THR. IHS 17/23

