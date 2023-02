The following instruments on XETRA do have their first trading 09.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.02.2023Aktien1 PLSUNEX00013 Sunex S.A.2 IE00B1WV4493 Origin Enterprises PLC3 KYG2007L2040 Cazoo Group Ltd.4 US25382T2006 Digital Ally Inc.5 GB00BQVVS097 Nostrum Oil & Gas PLCAnleihen1 XS2585932275 Becton Dickinson Euro Finance S.à r.l.2 XS2586123965 Ford Motor Credit Co. LLC3 XS2114146181 IM Group S.A.S. 4 XS2584685031 RWE AG5 US251526CT41 Deutsche Bank AG6 XS2585240984 ING Groep N.V.7 DE000LB3MQ86 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB384Y3 Landesbank Baden-Württemberg9 NL0015001AM2 Niederlande, Königreich der10 DE000NLB35A9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 XS2585239200 Virgin Money UK PLC12 ES0413900939 Banco Santander S.A.13 XS2586739729 Imperial Brands Finance Netherlands B.V.14 US4581X0EG91 Inter-American Development Bank15 XS2586944659 Polen, Republik16 XS2586944147 Polen, Republik17 US855244BE89 Starbucks Corp.18 XS2547591474 Sumitomo Mitsui Banking Corp.19 US87264ACY91 T-Mobile USA Inc.20 US87264ACZ66 T-Mobile USA Inc.21 FR001400FTH3 Frankreich, Republik22 XS2586947082 Instituto de Credito Oficial23 DE000HLB4231 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB7BY8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB7BW2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB7CJ7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB7CH1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB7CG3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB7C05 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HLB7BZ5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB7C54 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 XS2584685387 RWE AG33 US855244BF54 Starbucks Corp.34 XS2586851300 Vodafone International Financing DAC