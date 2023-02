EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Noratis verkauft Immobilienportfolio in Celle Eschborn, 09. Februar 2023. Die Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland, hat 129 Wohneinheiten mit einer Wohnfläche von rund 9.000 Quadratmetern in Celle veräußert. Käufer ist mit einem institutionellen Investor aus dem Rhein-Main-Gebiet ein langjähriger Geschäftspartner der Noratis AG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Nutzen-Lasten-Wechsel findet im Frühjahr 2023 statt. Die Objekte befinden sich zentrumsnah in Celle Nordfeld und Celle Holzhof. Noratis hat die Immobilien in den vergangenen Jahren umfassend entwickelt. Unter anderem sind neben der Fassaden-Renovierung Balkone sowie Terrassen instandgesetzt worden und die Außenanlagen samt Parkplätzen wurden aufgewertet. Außerdem sind in allen Objekten leerstehende Wohnungen renoviert und wieder der Vermietung zugeführt worden. Die Veräußerung technisch und kaufmännisch gut bewirtschafteter Immobilien ist für die Noratis AG als Bestandsentwickler Teil des Geschäftsmodells. "Wir freuen uns, dass wir die Objekte in Celle Nordfeld und Celle Holzhof nach umfangreicher Weiterentwicklung nun erfolgreich veräußern konnten. Damit haben wir einen wichtigen Schritt zur Erfüllung unseres Verkaufsziels 2023 gesetzt", erklärt Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG. Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

