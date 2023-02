Es war ein Paukenschlag am Mittwoch: Bayer trennt sich vom umstrittenen Noch-Chef (CEO) Werner Baumann (DER AKTIONÄR berichtete: "Hammer bei Bayer: Baumann geht"). Nachfolger wir der Pharmachef des Schweizer Rivalen Roche, Bill Anderson. Ab Anfang Juni soll er das Ruder übernehmen, bereits am 1. April wird er als Mitglied des Vorstands eintreten.Die Aktie des DAX-Schwergewichts zog zuletzt deutlich an. Auch erste Analysten haben sich bereits zu Wort gemeldet. Barclays bezeichnete den neuen externen ...

